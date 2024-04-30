الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوي المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوي

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعى مراكز القيادة التعبوى التكتيكى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى، واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

 

وألقى اللواء ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها الإستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوى الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى.

 

Advertisements

وقد تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من المشاركين فى أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ , مشيدًا بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة.

 

كما إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوى، ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة المستويات، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الإهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقًا لأحدث النظم العسكرية فى كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

 

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التى تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين، وناقش عددًا من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم واتخاذ القرارات المناسبة أثنـاء إدارة العمليات مشيدًا بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر.

 

وحضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدفاع الجوى السيسي رئيس الجمهورية القوات المسلحة قائد قوات الدفاع الجوي

مواد متعلقة

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

مصر تواصل أعمال الجسر الجوي اليومي لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية

استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية

القوات الجوية تسقط أطنانا من المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة خلال أيام عيد الفطر

القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

هل يجب تناول الأسبرين للحماية من الجلطات المحتملة بسبب تلقي لقاح أسترازينيكا؟

ساويرس يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا وكريم عبد العزيز عن الصديق الوفي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

الأندية المشاركة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

مجلس الذهب: 1238 طنا إجمالي الطلب على المعدن النفيس في الربع الأول من 2024

منوعات

المزيد

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

تستغرق 14 عاما.. أرقام صادمة بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads