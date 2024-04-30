وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوي المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوي

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعى مراكز القيادة التعبوى التكتيكى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى، واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها الإستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوى الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى.

Advertisements

وقد تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من المشاركين فى أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ , مشيدًا بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة.

كما إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوى، ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة المستويات، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الإهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقًا لأحدث النظم العسكرية فى كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التى تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين، وناقش عددًا من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم واتخاذ القرارات المناسبة أثنـاء إدارة العمليات مشيدًا بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر.

وحضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.