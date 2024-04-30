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أخبار مصر

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مع نظيره البيلاروسي (بث مباشر)

مدبولى مع نظيره البيلاروسي،فيتو
مدبولى مع نظيره البيلاروسي،فيتو

بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع نظيره البيلاروسي، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

ومن المقرر توقيع اتفاقيات بين الجانبين وإعلان تصريحات صحفية مُشتركة على هامش الزيارة، كما سيتم عقد مُنتدى الأعمال المصري البيلاروسي الذي يضم عددًا من الوزراء المعنيين ورجال الأعمال من البلدين.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بمطار القاهرة الدولي، رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، الذي وصل في أول زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة وعددًا من المسئولين الحكوميين، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبحضور السفير سيرجي تيرنتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدي جمهورية مصر العربية.

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