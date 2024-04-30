تفاصيل طرح تعاونيات الإسكان لأراضي ومحلات تجارية ووحدات وجراجات للبيع بالمزاد

أكد اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الهيئة بصدد الإعلان عن طرح قطع أراضي خدمية بأماكن مميزة، للبيع بالمزاد العلني، في مناطق (لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة 6 أكتوبر- لؤلؤة بدر - لؤلؤة العاشر من رمضان - لؤلؤة بني سويف الجديدة - لؤلؤة برج العرب بالإسكندرية - لؤلؤة المنيا الجديدة).

وأوضح اللواء مهندس وليد البارودي، أن الطرح يتضمن أراضي مستشفيات ومباني إدارية وتجارية ومول تجاري، وذلك بمساحات تصل إلى ١٣٧٨٩.3 م٢.

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وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح عدد من المحلات التجارية والجراجات والوحدات السكنية والإدارية، بعدد من مشروعات الهيئة المختلفة، للبيع بالمزاد العلني، خلال الفترة القادمة.

وأكد البارودي أن من بين تلك المشروعات المختلفة التي ستطرحها الهيئة، يأتي مشروع "لؤلؤة بورسعيد" على رأس القائمة، حيث يعد مشروع لؤلؤة بورسعيد صرحًا سكنيًا وتجاريًا كبيرًا ومتكاملًا، ينبثق من خلاله مشروعات تعاونية واستثمارية، حيث تم دعم الوحدات السكنية التعاونية من عائد بيع الوحدات الاستثمارية بالمشروع بهدف تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

ويتضمن مشروع لؤلؤة بورسعيد طرح أول مركز تجارى معلق فى مصر، يحتوى على العديد من المطاعم والكافيهات ودور السينما ومنطقة ترفيهية للأطفال، وكثير من الأنشطة الترفيهية التى تعيد الحركة التجارية لمحافظة بورسعيد بإعتبارها علامة من أبرز علامات عالم التبادل التجاري فى مصر، وذلك على غرار طرح 16وحدة إدارية بالمبانى الإدارية المجاورة للمول بالإضافة إلى مبنى جراج سيارات متعدد الطوابق لأول مرة ببورسعيد، علاوة على عدد ١٥ محلًا تجاريًا متميز في موقعي ناصر والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ٩ وحدات سكنية استثمارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في مشروعاتها، وتوفير فرص للمستثمرين والمواطنين للحصول على وحدات سكنية وتجارية وإدارية في مواقع متميزة، حيث تهدف الوحدات المعروضة إلى تلبية احتياجات الجمهور وتوفير بيئة مثالية للسكن والأعمال التجارية والإدارية.

مؤتمر المناخ بدبي

وشارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع الوزاري للبناء منخفض الانبعاثات، الذي تم عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفود من 70 دولة، على هامش منتدي المباني والمناخ الأول، تحت رعاية الحكومة الفرنسية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتأتي مشاركة وزارة الإسكان فى هذا الاجتماع، استكمالا لجهودها في ملف المدن المستدامة الخضراء، ومشاركتها في إعلان مبادرة المباني منخفضة الانبعاثات في مؤتمر المناخ بدبي (COP28).