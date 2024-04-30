المتحدث العسكري ينشر فيديو لتنظيم حفل زفاف جماعي لـ 500 شاب وفتاة
نشرت الصفحة الرسمية لـ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو لتنظيم المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعى لـ 500 شاب وفتاة من الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.
المتحدث العسكري: مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة
وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة.
وأكد المتحدث العسكري استمرار الجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق حيث أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش.
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