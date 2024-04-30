تجارب مشتركة لزراعة تقاوي البطاطس الكورية في مصر

استقبل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، الخبير الكوري البروفسور ليم يونج من جامعة كانجوون والوفد المرافق له ممثلة لبعض شركات القطاع الخاص بكوريا الجنوبية في إطار التعاون المشترك مع مركز البحوث الزراعية في مجال إنتاج تقاوي الخضر.

زراعة تقاوي البطاطس الكورية في مصر

وقال الدكتور الفونس جريس وكيل المعهد لشئون الإنتاج وقسم بحوث البطاطس إن الوفد قام بزيارة أقسام بحوث الخضر بالدقي بحضور الدكتور أسامة سيف الدين رئيس القسم، وذلك

لمتابعة تقييم زراعة الأصناف الكورية من البطاطس وإجراء عمليات التهجبن بين الأصناف من خلال برنامج للانتخاب لصفات الجودة والتصنيع في البطاطس كما شملت الزيارة محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية برئاسة الدكتور عصام الأطرش مدير المحطة، وكان في استقبالهم الدكتورة أماني عطية الأستاذ بقسم البطاطس والتكاثر الخضري، والدكتورة رشا رمضان والدكتور محمد مصطفى بقسم البطاطس، وتمت معاينة الأصناف المزروعة وأخذ عينات منها لإجراء القياسات العملية وقد أشاد الجانب الكوري بالجهد المبذول من أعضاء قسم بحوث البطاطس بالدقي وأعضاء محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية.

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