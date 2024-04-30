ساخرون.. وزير الزراعة: كيلو اللحمة هيبقى بـ150 جنيه بعد أن نتوسع فى زراعة الممبار والكوارع!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المحاسب السيد القصير وزير الزراعة عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن استعدادات الوزارة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة استعدادا لعيد الأضحى المبارك..

صرح بذلك مصدر “فشار” غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: عايزين سعر كيلو اللحمة يرجع بـ200 جنيه يا باشا!

فرد عليه الوزير ساخرا: كيلو اللحمة هيبقى بـ150 جنيه بعد أن نتوسع فى زراعة الممبار والكوارع إن شاء الله!