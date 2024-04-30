موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في العام الجديد

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2024-2025 هو اليوم الثلاثاء، بعد أن تم فتح الباب يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل.

خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يستمر التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يومًا، ويمكن لجميع الراغبين في الالتحاق بالمدارس الدخول على موقع المدارس المصرية اليابانية للتقديم وهو ما نوضحة خلال السطور التالية:

1- الدخول على موقع المدارس المصرية اليابانية من هنــــا

2- يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة “التقديم والشروط والأحكام” الموجودة في أعلى الصفحة من هنـــــا

3- ثم يقوم ولي الأمر بوضع علامة “صح” على “أوافق على جميع الشروط والأحكام” ثم الضغط على التقديم للمدارس من هنــــــا

4- بعد الضغط على التقديم للمدارس ستظهر صفحة تسجيل البيانات من هنـــــا

5- يقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي للطفل واستكمال باقي البيانات المطلوبة ثم الضغط على “التالي” للاستكمال التقديم

المدارس المصرية اليابانية

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

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كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

ويذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية ٥١ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.