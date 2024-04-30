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حوادث

تأجيل محاكمة مرتضي منصور في ٨ دعاوى سب وقذف ضده

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

قضت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة لجلسة 28 مايو للقرار السابق.

 

تأييد حبس مرتضى منصور 

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

 

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