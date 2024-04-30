طارق يحيى بطل رفع الأثقال يتسلم برونزية 2012 في أولمبياد باريس

رفع الأثقال، قرر مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية، تكريم طارق يحيى لاعب المنتخب الوطني السابع لرفع الأثقال، ومنحه برونزية أولمبياد لندن 2012، على هامش إقامة منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وكانت اللجنة الأولمبية قررت في وقت سابق، منح طارق يحيى برونزية أولمبياد لندن 2012 بعد 4 سنوات من انتهائها، وذلك بعد إيقاف الرباع الروسي ابتي اوخادوف، وتجريده من الميدالية الفضية.

ومن المقرر أن يسافر طارق يحيى إلى باريس مع البعثة المصرية من أجل حضور التكريم وتسلم الميدالية البرونزية.

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منتخب رفع الأثقال يحجز 5 مقاعد في أولمبياد باريس

حجز المنتخب الوطني لـرفع الأثقال، 5 مقاعد في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت مقاعد منتخب رفع الأثقال كالتالي:

كريم أبو كحلة - وزن 89 كجم.

عبد الرحمن محمد - وزن +102 كجم.

سارة سمير - وزن 81 كجم.

نعمة سعيد - وزن 71 كجم.

حليمة عبد العظيم - وزن +87 كجم.

سارة سمير تتأهل لأولمبياد باريس 2024

حجزت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، مقعدها في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأهلت سارة سمير إلى أولمبياد باريس في منافسات وزن 81 كجم، من خلال التصنيف العالمي.

نعمة سعيد تتأهل لأولمبياد باريس

حجزت نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، مقعدها في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وضمنت نعمة سعيد مشاركتها في أولمبياد باريس، من خلال التصنيف العالمي لوزن 71 كجم سيدات.

ياسر أسامة ينسحب من كأس العالم لـ رفع الأثقال

وانسحب ياسر أسامة لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال من منافسات وزن 102 كجم، ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال في تايلاند.

وجاء انسحاب ياسر اسامة من منافسات وزن 102 كجم، بعد الفشل في رفع محاولات الخطف، ليقرر بعدها عدم استكمال منافسات النتر والكلين.

كريم أبو كحلة يتأهل لأولمبياد باريس 2024

وحجز كريم أبو كحلة لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، مقعده في أولمبياد باريس 2024، من خلال التصنيف العالمي.

ويحتل كريم أبو كحلة المركز السادس عالميا في منافسات وزن 89 كجم، وهو المركز الذي يضمن له التأهل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وحصد كريم أبو كحلة لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، 3 ميداليات فضية خلال مشاركته في منافسات وزن 96 كجم، بكأس العالم رفع الأثقال في تايلاند.

ورفع كريم أبو كحلة ثقل قدره 165 كجم و205 كجم في النتر والكلين، و370 كجم في المجموع.

قائمة منتخب رفع الأثقال في كأس العالم

وضمت قائمة منتخب رفع الأثقال كلًّا من:

كريم كحلة - 89 كجم.

ياسر أسامة - 102 كجم.

عبد الرحمن محمد - +109 كجم.

نعمة سعيد - 71 كجم.

سارة سمير - 81 كجم.

حليمة عبد العظيم - +87 كجم.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة كونها آخر سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.