وكيل الشيوخ: الصادرات الزراعية مازالت أقل من الطاقات الإنتاجية

أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة يلعب دورًا محوريًا في ملف الأمن الغذائي بصفة خاصة، فضلًا عن دورٍ حيوي في الاقتصاد القومي بصفة عامة، مشيرة إلى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، وأحد أهدافها الرئيسة هو تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.

مناقشة ملف التصنيع الزراعي في مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

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قطاع التصنيع الزراعي يواجه مشكلات كبيرة

وأشارت إلى ما يواجهه قطاع التصنيع الزراعي من مشكلات، ومن بينها انخفاض نسبة ما يدخل من المنتجات الزراعية في عملية التحويل والحفظ والتجهيز والتصنيع، وتراجع الإهتمام بالصناعات الريفية.

قطاع كبيرة عشوائي في الزراعة

وأكدت وجود قطاع كبير عشوائي وغير منظم وغير خاضع للإشراف والرقابة الرسمية، كذلك عدم الإهتمام بتصنيع وتدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية بما يمثل خطورة بيئية وإهدارًا لفرص تصنيعية مهمة.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ: تنفيذ مشروع حياة كريمة يمثل مدخلًا لمواجهة العديد من هذه الظواهر التي تُعيق التصنيع الزراعي، مشيرة إلى اهتمام صانع القرار بدعم ومساندة الصادرات المصرية الزراعية.

وأكدت أن هذه الصادرات ما تزال تمثل نسبة أقل بكثير من الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتوافرة في مصر، فضلا عن الإهتمام بعدد محدود من المحاصيل الزراعية التقليدية، مطالبة بتنظيم حملات للترويج للمنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة له.

وأوضحت وكيل الشيوخ، أن ملف التصنيع الزراعي لا يمكن فصله عن مشكلات التنمية الزراعية بصفة عامة، مشيرة إلى زيادة الرقعة الزراعية لتقترب من 10 ملايين فدان، وتستهدف الوصول بها إلى 13 مليون فدان بحلول العام 2030.

وقالت: من الواجب وحتى نعظم من الفرص المتاحة، مواجهة التحديات التي تقف في سبيل ذلك، ومن أهمها توافر مياه الري، والمتغيرات المناخية وانخفاض خصوبة الأراضي وسوء الصرف وعشوائية إستخدام الأسمدة والمبيدات، وغيرها مما يحتاج لتكاتف كل جهود الوزارات والهيئات المعنية للاستفادة القصوى من أحد أهم وأخطر الموارد الاقتصادية الوطنية.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أولت اهتماما بملف الزراعة والتصنيع الزراعي من خلال عمل استثمارات ضخمة، وأبرزها إنشاء مجمعات صناعية لتجفيف الخضر وإنتاج مركزات البرتقال والطماطم وغيرها.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة كثيف العمالة بما يساهم في توفير فرص عمل، ومن ثم القضاء على البطالة، فضلا عن زيادة الإنتاج يؤدي إلى تخفيف الطلب على الاستيراد.

وطالب بكشف خطة الحكومة لتمويل المزارع لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، مؤكدا أن التصنيع الزراعي ملف الدولة بالكامل، وليس وزارة بعينها.

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