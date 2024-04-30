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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والاسماعيلي

ترتيب الدوري المصري، تستكمل غدا الأربعاء مباريات الجولة الـ 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهتي الأهلي مع الإسماعيلي، وبيراميدز مع إنبي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز  برصيد 35 نقطة ويليه المصري في المركز الثاني.

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز 35 نقطة
2- المصري البورسعيدي 34 نقطة
3- زد اف سي 33 نقطة
4- إنبي 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة
6- الجونة 28 نقطة
7- سموحة 28 نقطة
8- طلائع الجيش 27 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة
10- مودرن فيوتشر 25 نقطة
11- الأهلي 21 نقطة
12- الزمالك 21 نقطة
13- الإسماعيلي 19 نقطة
14- بلدية المحلة 19 نقطة
15- البنك الأهلي 18 نقطة
16- فاركو 13 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية 11 نقطة 

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جدول ترتيب الدوري المصري 

وعلى صعيد آخر أعرب محمد جمال، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من تخوفه من تعيين الحكم محمد عادل لإدارة مباراة النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "نادي الإسماعيلي يثق في كل الحكام المصريين وداعم لهم بشكل كبير ولكن مجلس إدارة النادي لديه تخوف من تعيين محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز".

وتابع: "مجلس الإسماعيلي أنهى مستحقات العديد من لاعبيه القدامى وتم رفع القيد وهو أمر يحسب لمجلس الإدارة ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي  ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الاهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء القادم.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمصطفى شوبير في حراسة المرمي أمامه عمر كمال عبد الواحد ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وفي الأمام رضا سليم وبيرسي تاو وكهربا.

تأجيل 3 مباريات للأهلي 

ينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

حسب الإعلان الأول من الرابطة  كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.

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