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رياضة

اتحاد ألعاب القوى يكشف عن شعار البطولة العربية للشباب والشابات

البطولة العربية لألعاب
البطولة العربية لألعاب القوى، فيتو

ألعاب القوى، أعلن اتحاد ألعاب القوى المصري برئاسة الدكتور سيف شاهين عن شعار وتشكيل اللجان لإدارة البطولة العربية للشباب والشابات تحت 20 عام التي تقام في مدينة الإسماعيلية على إستاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو القادم. 

شعار البطولة العربية لألعاب القوى، فيتو

تشكيل لجان البطولة العربية للشباب

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى إختيار الدكتور سيف شاهين مدير للبطولة على أن يتولى أحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد والدكتورة ماجدة الخواجة عضو مجلس الإدارة رئاسة إدارة المنتخبات. 

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ويتولى محمد أبوأفندي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة التنظيم واللجنة المالية بينما يتولى الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة الاستقبال والإعاشة والإقامة. 

وقرر مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى تكليف مجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة المراسم والافتتاح للبطولة. 

ويسعى مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى لأن تخرج البطولة بأفضل شكل في ظل سلسلة النجاحات الاخيرة في تنظيم البطولات العربية في مصر خلال الفترة الحالية.

منتخب ألعاب القوى يشارك في دورة الألعاب الأفريقية

وأنهى منتخب ألعاب القوى مؤخرا مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، حيث ترأس البعثة مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما ضم الجهاز الفني كلًا من: محمد عبد الرؤوف دياب مديرًا فنيًا، ياسر فتحي مدربًا لدفع الجلة، أدريان زولت مدربًا لإطاحة المطرقة، أحمد متولي مدربًا لرمي الرمح، وهشام حسن مدربًا للوثب الطويل.

وضمت قائمة المنتخب 13 لاعب ولاعبة وهم: مصطفى عمرو ومحمد مجدي حمزة في سباق دفع الجلة، إيهاب عبد الرحمن ومصطفى عبد الخالق في سباق رمي الرمح، سالم محمد سالم في سباق 3000 متر موانع، مصطفى الجمل وأحمد طارق في سباق إطاحة المطرقة، محمد رجب في سباق 20 كم مشي، يوسف بدوي في سباق 110 متر حواجز، حازم جبريل في سباق 800 متر، وأحمد محمود طاهر في سباق عشاري.

بالإضافة إلى اللاعبتين: إسراء محمد سمير في سباق الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وروان أيمن إبراهيم في سباق إطاحة المطرقة.

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