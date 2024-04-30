وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

استمرارًا لسلسلة الجولات الميدانية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي يحرص الوزير على القيام بها لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة على أرض الواقع؛ قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة.

تحقيق مطالب القوات المسلحة من المنتجات العسكرية

وتواجد الوزير "محمد صلاح" بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الوزير الزيارة المفاجئة بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 100 الحربي) والتي تختص بالمساهمة فى تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، وكذا من أحدث منتجاتها وهو الصلب المدرع والذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات) كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) والتي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية ويتم تصنيعها وفقًا لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

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اتباع إجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في الشركات

كما قام الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة بالإطمئنان على مدى إلتزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية خاصةً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة.

واستمع الوزير إلى ما إستعرضه المهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية وكذا أطقم العمل من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها، إلى جانب المعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية وخطط التطوير والتسويق وموقف توفر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.

وأكد أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية له، لافتًا إلى أن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها وهذا هو الهدف من هذه الزيارات المفاجئة، مضيفًا أن هذه الزيارات تستهدف كذلك الوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.

استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي

وكعادته بمختلف الجولات التفقدية حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على الإطلاع على الأحوال المعيشية للعاملين بالشركة واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية وسبل زيادة معدلات الإنتاج وتحسين الأداء، وحثهم على بذل المزيد من العمل الدؤوب لرفعة شأن الشركة كما وجّه بوجوب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، مشددًا على أهمية الحرص على الاستثمار في العنصر البشري بالشركة (مصنع 100 الحربي) وتدريبهم وتأهيلهم وكذا إعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن "أبو زعبل للصناعات الهندسية" يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ويتوفر بها العديد من الإمكانيات التكنولوجية مثل القيام بأعمال المعالجة الحرارية والسطحية لتحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة التآكل للمشغولات المعدنية بأبعاد وأحجام كبيرة، موضحًا أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي وجّه خلال الزيارة المفاجئة بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.