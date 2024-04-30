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اقتصاد

البورصة تكتسي بالأحمر، 40 ألف عملية تداول بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، اكتست مؤشرات البورصة المصرية بالأحمر منتصف حركة تداولات اليوم الثلاثاء، وسط خسائر متتالية للأسبوع الثالث على التوالى، بإجمالى 40 ألف عملية تداول حتى الآن.

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حركة التعاملات اليوم 

  • هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.30 % عند مستوى 25.412.34 نقطة
  • تراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.60 %  عند مستوى 5.827.45 نقطة
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97 %  عند مستوى 8.295.30 نقاط.

 

 

خبيرة بأسواق المال: البورصة المصرية تحتاج الى رقابة قوية على كبار المستثمرين

 قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “فيتو” إن مؤشرات البورصة المصرية اكتست بالأحمر خلال حركة تداولات الأسبوعيين الماضيين، نتيجة عدم القدرة على استكمال العمليات بشركات السمسرة واستمرار انقطاع الكهرباء في مصر المقاصة  مع ضغوط بيعية من المؤسسات المصرية  وقرب احتساب الضرائب على الأرباح الخاصة بتعاملات الأفراد.
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البورصة المصرية تحتاج إلى رقابة قوية على المستثمرين الكبار 

وأضافت صفاء فارس قائلة: البورصة المصرية تحتاج الى رقابه قوية على المستثمرين الكبار فى السوق لتجنب عدم التأثير من خلال العمليات البيعيه الخاصه بهم بالسلب على سوق المال، مشيرة الى ان البيع بكميات كبيرة جدا ادى الى هبوط شديد في السهم ومن ثم الشراء عند ادني الأسعار الذى تسبب فى فروقات كبيرة، كما ان المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 ، لم يستطع أن يصمد أمام عمليات البيع القوية خلال جلسات تداول الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن البورصة تحتاج إلى ضخ سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، ليتمكن المؤشر من استعاده قوته بتخطى المستوى 30 ألف نقطة من جديد بحركة التعاملات. 

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