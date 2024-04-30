هل نجح مسلسل البيت بيتي 2 في جذب اهتمام الجمهور بعد عرض أول حلقتين؟

مسلسل البيت بيتي، انتظر قطاع كبير من الجمهور عودة مسلسلهم المفضل “البيت بيتي” في موسمه الثاني للإجابة عن أسئلة مفتوحة من الموسم الأول وأيضا لمشاهدة مغامرة جديدة لبينو وكراكيري.

وبعد عرض أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2 جاءت ردود فعل الجمهور إيجابية على الموسم الثاني، وهذا ما كشفت عنه أيضا منصة شاهد التي حرصت على عرض تعليقات الجمهور على أول حلقتين من المسلسل.

وقالت متابعة في أحد التعليقات “أول حلقتين تحفة مش عارفة أبطل ضحك.. حلو أوي حاسة هيبقى أجمد من الجزء الأول”، بينما قال آخر “ بداية موفقة للجزء الثاني بجد موتوني ضحك ومفيش مشهد محطوط مط كله في مكانه.. حبيت حبيت”، بينما قالت متابعة “ تحفة بجد عايزين منه ١٠٠ جزء”، وتابع آخر: “البداية نارية مفروض نخليها كل يوم حلقتين".

تفاصيل موعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4

وتعرض حلقات مسلسل البيت بيتي 2 كل خميس الساعة ١٢ صباحا بتوقيت السعودية ومصر، بواقع حلقتين كل أسبوع.

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4، فإن موعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4 سيكون يوم الخميس ٢ مايو في تمام الساعة ١٢ صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية، وموعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4 هو أيضا سيكون موعد توفر مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 3.

ظهور محمد بطاوي في البيت بيتي ٢

وظهر الفنان الراحل محمد بطاوي في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي 2 وحرص الفنان مصطفى خاطر والفنانة ميرنا جميل على إحياء ذكرى نجم مسرح مصر الراحل.

وكتب مصطفى خاطر عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام: “آخر الأعمال لأخونا بطاوي رحمة الله عليه.. ادعوله بالرحمة”.

كما تذكرته ميرنا جميل أيضًا عبر خاصة الاستوري وكتبت “الله يرحمك يا بطاوي”.

ورحل محمد بطاوي عن عالمنا في أكتوبر الماضي، حيث تم نقله قبل وفاته، لأحد المستشفيات بالقاهرة، بعد شعوره بألم في القلب، حيث تعرض لحالة إغماء بعدها بفترة قصيرة، قبل أن توافيه المنية.

شاهد تطرح أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2

وطرحت منصة شاهد أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2، وهو المسلسل الذي يشارك به مجموعة من النجوم على رأسهم كريم محمود عبد العزيز.

وشهدت الحلقتين عددا من الأحداث الجديدة التي جمعت بينو وكراكيري حيث يقودهم شبح للقاء في أحد الفنادق التي يكتشف الثنائي أنها مهجورة ويتعرض بينو وكراكيري خلال أول حلقتين لكثير من المواقف الكوميدية والمرعبة.

بوسترات مسلسل البيت بيتي ٢

نشرت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل البيت بيتي 2، وكتب الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام “مغامرة جديدة + ألغاز خطيرة وضحك كتيييير = موسم جديد #البيت_بيتي ”.

مسلسل البيت بيتي الموسم الأول

مسلسل البيت بيتي، قصير، حيث إن عدد حلقاته لن تتخطى العشرة.

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وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.