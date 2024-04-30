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محافظات

جولة لمحافظ قنا لمتابعة حالة المرافق العامة

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،فيتو

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة حالة الطرق بعدد من شوارع مدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد،  والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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إعادة الشئ لأصله

تفقد محافظ قنا، مناطق 23 يوليو، ومدينة العمال سيرا على الأقدام، للتأكد من إعادة شوارع المحافظة إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات، موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر  وإعادة الشئ لأصله ببعض الشوارع.

كما تففد محافظ قنا، الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل مدينة قنا، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات خطة الدولة للتنمية المستدامة، للنهوض بالمرافق والخدمات العامة. ويشمل المشروع تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وآخر  للمشاه، بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات، فضلا عن تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

متابعة الأعمال ميدانيا

ومن جانبه، أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، حريص على متابعة الأعمال ميدانيا للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية، تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.

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