بعد هاتريك ليفاندوفسكي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك" ليقود فريقه برشلونة للفوز على ضيفه فالنسيا (4 ـ 2) مساء أمس الإثنين، في اختتام الجولة 33 من الدوري الإسباني الممتاز.

وافتتح برشلونة التسجيل بواسطة فيرمين لوبيز في الدقيقة 22، لكن فالنسيا سجل هدفين من لاعبيه هوجو دورو في الدقيقة 27 وبيبيلو من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ليأخذ الأسبقية.

ونجح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفكسي في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، في الشوط الثاني ليقود فريقه لانتصار ثمين.

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وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة بطريقة مميزة في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل الضائع من المباراة ليخرج نجم أمسية الإثنين دون منازع، رافعا رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا خلال الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1ـ الأوكراني أرتيم دوفبيك (جيرونا) 19 هدفا

2 ـ النرويجي أولكسندر سورلوث (فياريال) 17 هدفا

ـ الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد) 17 هدفا

4 ـ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 16 هدفا

ـ الكرواتي أندي بوديمير (أوساسونا) 16 هدفا

الإسباني بورخا مايورال (خيتافي) 15 هدفا

الإسباني جوركا جوروزوتا (أتلتيك بيلباو) 14 هدفا

الإسباني ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 14 هدفا

تشكيل برشلونة وفالنسيا

وشهد تشكيل برشلونة، البدء بالثلاثي الهجومي الاعتيادي في المباريات الأخيرة، روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا.

برشلونة: تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان - رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: بينيا - مارتينيز - توريس - بيدري - فيليكس - ألونسو - روميو - روكي - روبرتو - كاسادو - كوشين - فورت.

فالنسيا: مامارداشفيلي - كوريا - ماسكويرا - ياريم - فاسكيز - بيبيلو - جويرا - ألميدا - بيتر - دييجو لوبيز - هوجو دورو.