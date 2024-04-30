الثلاثاء 30 أبريل 2024
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سياسة

باحثة: كتاب «شريعة الملك» الصهيوني يحرض على قتل الأطفال

قتل الاطفال،فيتو
قتل الاطفال،فيتو

اطفال فلسطين، كشفت الباحثة ولاء عبد المرضى، المتخصصة بالشأن الاسرائيلي أن قيام إسرائيل بقتل الآلاف من الأطفال الأبرياء فى قطاع غزة يأتى وفق فتاوى دينية من جانب الجماعات المتطرفة فى إسرائيل والتى ترى أنه إذا كان هناك حرب بين اليهود، وبين غير اليهود فيجب قتل غير اليهودي سواء مدني أو امرأة أو طفل أو شيخ عجوز. 

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فتاوى كتاب شريعة الملك 

وأكدت ولاء عبد المرضي لـ فيتو أن كتاب “شريعة الملك” يحض اليهود على قتل غير اليهود سواء مدنيين أو أطفال أو نساء. 

فتوى مباشرة لإيذاء الأطفال 

وأكدت أن كتاب (شريعة الملك) يحرض على قتل الأطفال بيقول  نص الكتاب: "إذا كان إيذاء أطفال مملكة الملك سيضغط عليه للرجوع عن شَرِّهِ – فإنه يمكن إيذاؤهم" وهذه الفتوى وواضحة بأنها تحرض على قتل الأطفال. 

جماعات يمينية متطرفة تتأثر بفكر كتاب شريعة الملك  

واستكملت ولاء عبدالمرضي أن هناك جماعات يمينية متطرفة تأثرت بفكر هذا الكتاب فنجد على سبيل المثال جماعة تسمى " دفع الثمن"  وتقوم هذه الجماعة بسلسلة أعمال إرهابية متطرفة تُعبر عن العصيان والرفض الكامل للوضع، وهذه الأعمال تُقام على هامش الادعاء بالانتماء للصهيونية الدينية؛ حيث تقوم هذه الجماعة بإلقاء حجارة على السيارات الفلسطينية التي تمر في شوارع الضِفة الغربية، ومهاجمة قرى فلسطينية، وإلحاق الضرر بأملاك الفلسطينيين وحقولهم، مثل قطع أشجار الزيتون وإحراق مزروعات أخرى وإحراق مساجد وتكسير شواهد قبور، كما أنهم يكتبون عبارات عنصرية تشير إليهم مثل " كاهانا حي"، " الموت للعرب"، " العرب إلى الخارج" والكثير، ويُتبعون هذه العبارات برمز نجمة داود  المشهور ربما تيمنًا بمدلول هذا الرمز حيث يعبر عن "القوة" بالإضافة إلى أنه رمز قوميّ يهوديّ.

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قتل الأطفال حاخامات اليهود الجماعات اليمينية المتطرفة كتاب شريعة الملك أطفال فلسطين

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