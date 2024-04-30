تفاصيل مسلسل جديد يجمع معتصم النهار بنجمة "مدرسة الروابي للبنات"

ينتظر محبو أعمال الفنان السوري معتصم النهار عمل جديد يجمعه بالفنانة أندريا طايع إحدى بطلات مسلسل مدرسة الروابي للبنات.

تفاصيل مسلسل معتصم النهار وأندريا طايع

ويشارك الثنائي معتصم النهار وأندريا طايع سويًا في مسلسل “مش مهم الاسم” وهو ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من ١٥ حلقة.

ويبدأ تصوير مسلسل مش مهم الاسم في منتصف الشهر المقبل، وسيكون من إخراج ليال راجحة ومن تأليف كلوديا مرشليان وورشة الصبّاح للكتابة، وسوف يشارك في المسلسل عدد من النجوم على رأسهم أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس، نيبال عرقجي.

معتصم النهار في مسلسل لعبة حب

يشارك الفنان معتصم النهار في مسلسل لعبة حب إلى جانب نخبة من النجوم والنجمات من لبنان وسوريا، ويحظى المسلسل باهتمام قطاع كبير من الجمهور.

ويجسد معتصم النهار خلال مسلسل لعبة حب شخصية مصمم أحذية نسائية ذو مكانة كبيرة في المجتمع، حيث تحظى إبداعاته باهتمام عالمي، وبالرغم من نجاحه المهني إلا أنه لا يحظى بالنجاح ذاته على مستوى حياته الشخصية حيث أنه فقد والدته وهو صغير وليس لديه حبيبة وبالتالي يحاول المقربون منه بكل الطرق أن يعيش حياة عاطفية وأن يقع في الحب.

عدد حلقات مسلسل لعبة حب

ويتساءل محبو المسلسل عن عدد حلقاته، ومسلسل لعبة حب ينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من أكثر من ٣٠ حلقة ولكن منصة شاهد لم تكشف بعد عن العدد المحدد لحلقات مسلسل لعبة حب واكتفت في التعليقات بالتأكيد على أن المسلسل مكون من أكثر من ٣٠ حلقة.

أبطال مسلسل لعبة حب

مسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

المسلسل التركي حب للإيجار كان قد عرض في ٢٠١٥ وكان مكونًا من ٦٩ حلقة، وكان من بطولة إلتشين سانجو وباريش أردوتش.

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