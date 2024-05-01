ضوابط حجز المريض النفسي بالقانون، وهذه عقوبة تعمد حجزه أو إخراجه من المنشأة الصحية

قانون رعاية المريض النفسى ، وضع قانون رعاية المريض النفسى ضوابط لحجز المريض النفسي بالمصحات خاصة أن قانون رعاية المريض النفسي حظر إبقاء المريض النفسي إلزاميًّا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص فيما يلي:



وبحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، ولا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميًّا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.



وفى حال عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.



ووفق القانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.





عقوبات المخالفة

ونصت المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين:



1- كل طبيب أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.



2- كل من حجز أو تسبب عمدًا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

حقوق المرضى النفسيين في القانون

ويستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر برقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، لتحديد ماهية الأمراض النفسية من أجل الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.

وحفاظا على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًّا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، تضمن قانون رعاية المريض النفسي عقوبات رادعة لمن سولت له نفسه التلاعب فى تقرير طبى يخص الأمراض النفسية للتلاعب بشأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص.

Advertisements