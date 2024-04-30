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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف شاب لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 أجلت محكمة جنايات بالجيزة، محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل لجلسة 29 يونيو لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد فريد وحسين محمود فخرى وسكرتارية صلاح سيد وممدوح عبد الرشيد.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجني عليه على يد المتهم "س.إ" وآخرين.


وقال المجني عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (س.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي.

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وتابع: لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.

 

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