الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

الضرائب: إرسال 400 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية حتى الآن

رشا عبد العال رئيس
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،فيتو

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل  التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وكذلك توعيتهم بأهمية إصدار إيصالات إليكترونية، قائلة أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 400 مليون إيصال.

 

إصدار فواتير ضريبية إلكترونية

وطالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم (139 ) لسنة 2024 الخاص( بالمرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024،وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك وجايزتك ) وذلك إعتبارا  من 15 مايو 2024، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار  ( المرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى.

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مصلحة الضرائب المصرية، فيتو

 وأكدت  " رشا عبد العال "  على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

 

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة وذلك للتعريف بها، وكيفية التعامل معها وتقديم الدعم الفني اللازم، مطالبًة الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ضرورة الإلتزام  بالانضمام للمنظومة.

 

وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة، وكذلك  على كافة الفيديوهات الخاصة بشرح كيفية التكامل الفنى مع المنظومة،  وكذلك خلال الإطلاع على الأدلة الاسترشادية (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) من خلال الرابط التالي  من هنا.


ومن الجدير بالذكر أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يُمكن  مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos  لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائى.

 

وأشار إلى أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل  الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية، والثانية الفرعية،والثالثة الفرعية،والرابعة الفرعية)  ، من منظومة الإيصال الإلكترونى،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023،  والقرار رقم (396 ) لسنة 2023،وقرار رقم (139 ) لسنة 2024، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ الصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022،و أيضا الممولون والمكلفون الواقعون فى نطاق الساحل الشمالي والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (498) لسنة 2023  ارسال استفساراتهم على الايميل التالي eReceipt.hd@eta.gov.eg


ويمكن التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على  الخط الساخن 16395.

 

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