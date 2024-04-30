الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مؤسسة ساويرس تقدم منحة مجانية لتدريب بحارة اليخوت في دمياط

ورشة عمل بمعهد البحر
ورشة عمل بمعهد البحر الأحمر لليخوت،فيتو

 تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن آخر المستجدات بالمنحة التدريبية المجانية التي يتلقاها أبناء المحافظة بمعهد البحر الأحمر لليخوت، فى إطار البروتوكول المبرم بين محافظة دمياط ومؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت.

وتضمنت المنحة فترة تدريبية أولى كمرحلة تحضيرية استمرت لمدة ٦ أشهر تلقي الطلاب خلالها التدريب على مواد اللغة الإنجليزية والسلوكيات والبيئة وكذلك أساسيات التعامل فى البحر، واجتاز الطلاب خلالها جميع المستويات فى مادة اللغة الإنجليزية حتى المستوى السادس بنسبة نجاح ١٠٠%، واجتازوا أيضًا ثلاث مستويات بمادة السلوكيات.

Advertisements

التدريب على اليوخوت في ورشة العمل

 أما بالنسبة للفترة التدريبية الثانية فقد بدأت منذ ٤ فبراير ٢٠٢٤ وتستمر ٦ أشهر أخرى للتدريب العملى والنظرى فى مجال اليخوت حمولة ٣٠٠ طن فأقل، حيث تشمل الحزمة التدريبية دراسة مواد الملاحة البحرية والفنون البحرية ومنع التصادم فى البحار، وقد اجتاز الطلاب الدورات الحتمية بمعهد الدراسات البحرية بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من ٢٠ حتى ٢٤ ابريل،  كما يتزامن مع هذا البرنامج التدريبي تنفيذ برنامج رياضي ترفيهي متنوع يشمل السباحة والألعاب الرياضية، علاوة على تقديم خدمات الرعاية الكاملة الشاملة للإعاشة والإقامة من متابعات رعاية صحية وفحص طبى بمستشفى الجونة الدولى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحر الأحمر البحرية البرنامج التدريبي البروتوكول الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقديم خدمات الرعاية مؤسسة ساويرس محافظ دمياط محافظة دمياط

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يشهد ملتقى مسؤلات المرشدات بدمياط

حدث في 17 رمضان، وقوع غزوة بدر الكبرى أول حرب في الإسلام

هل يجوز للمسافر أداء صلاة التراويح في وسائل المواصلات؟

منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

منتخب الهوكي يتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

أثر رفع سعر الوقود على أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة

الإنتاج الحربي في عام، الاشتراك في معارض التسليح الدولية وتنفيذ 938 مشروعا ضمن حياة كريمة

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية
ads

الأكثر قراءة

كم سجل سعر جرام الذهب بمحلات الصاغه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

استرازينيكا يسبب جلطات، أول رد رسمي من الصحة على مخاوف من تلقي اللقاح المضاد لكورونا

أبرز ملفات القمة المصرية الكويتية بالقاهرة

صفقة القاهرة بين إسرائيل وحماس تشمل جميع المجندات، والسعودية كلمة السر

أمير الكويت يزور مصر اليوم ويلتقي الرئيس السيسي

جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة طالب منزوع الأحشاء بالدقهلية

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

منوعات

المزيد

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

المزيد
ads

انفوجراف

اعتقال نتنياهو ورفاقه.. رعب بحكومة الاحتلال من ملاحقة قادة الاحتلال دوليا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads