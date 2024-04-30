مؤسسة ساويرس تقدم منحة مجانية لتدريب بحارة اليخوت في دمياط
تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن آخر المستجدات بالمنحة التدريبية المجانية التي يتلقاها أبناء المحافظة بمعهد البحر الأحمر لليخوت، فى إطار البروتوكول المبرم بين محافظة دمياط ومؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت.
وتضمنت المنحة فترة تدريبية أولى كمرحلة تحضيرية استمرت لمدة ٦ أشهر تلقي الطلاب خلالها التدريب على مواد اللغة الإنجليزية والسلوكيات والبيئة وكذلك أساسيات التعامل فى البحر، واجتاز الطلاب خلالها جميع المستويات فى مادة اللغة الإنجليزية حتى المستوى السادس بنسبة نجاح ١٠٠%، واجتازوا أيضًا ثلاث مستويات بمادة السلوكيات.
أما بالنسبة للفترة التدريبية الثانية فقد بدأت منذ ٤ فبراير ٢٠٢٤ وتستمر ٦ أشهر أخرى للتدريب العملى والنظرى فى مجال اليخوت حمولة ٣٠٠ طن فأقل، حيث تشمل الحزمة التدريبية دراسة مواد الملاحة البحرية والفنون البحرية ومنع التصادم فى البحار، وقد اجتاز الطلاب الدورات الحتمية بمعهد الدراسات البحرية بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من ٢٠ حتى ٢٤ ابريل، كما يتزامن مع هذا البرنامج التدريبي تنفيذ برنامج رياضي ترفيهي متنوع يشمل السباحة والألعاب الرياضية، علاوة على تقديم خدمات الرعاية الكاملة الشاملة للإعاشة والإقامة من متابعات رعاية صحية وفحص طبى بمستشفى الجونة الدولى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.