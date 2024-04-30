ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة
نشر المذيع خالد عليش، صورة لزوجته في شهورها الأخيرة من الحمل، والذي رافق الصورة بالدعاء.
في هذا السياق، علق “عليش” على الصورة بقوله: "اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعينني في ديني ودنياي".
على الجانب الآخر، كان كشف الإعلامي خالد عليش، عن معاناته من طليقته ميما الشامي في حقه برؤية ابنته.
وكتب عليش، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "للأسف بعد ما شوفتها كذا أسبوع ورا بعض بمجموعة اشتراطات، رجعت الحنفية تتقفل تاني ومش عارف هرجع أشوفها تاني إمتى؟.. حسبي الله ونعم الوكيل".
خالد عليش يعاني في رؤية ابنته بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها طفلته، وذلك في شهر ديسمبر الماضي.
وكانت محكمة الهرم الجزئية، قضت بإلزام طليقة الإعلامي خالد عليش، بدفع تعويض مادي ومعنوى مقداره 50 ألف جنيه لصالحه، لعدم تنفيذها حكم تنفيذ الرؤية الصادر لصالحه لرؤية نجلته الصغيرة.
جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنان خالد عليش فيلم "خرجوا ولم يعودوا"، بطولة ويزو، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، تأليف وائل يوسف، إخراج أيمن خطاب.
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