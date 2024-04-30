الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة

خالد عليش وزوجته،
خالد عليش وزوجته، فيتو

نشر المذيع خالد عليش، صورة لزوجته في شهورها الأخيرة من الحمل، والذي رافق الصورة بالدعاء.

 

في هذا السياق، علق “عليش” على الصورة بقوله: "اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعينني في ديني ودنياي".

على الجانب الآخر، كان كشف الإعلامي خالد عليش، عن معاناته من طليقته ميما الشامي في حقه برؤية ابنته.

 

وكتب عليش، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "للأسف بعد ما شوفتها كذا أسبوع ورا بعض بمجموعة اشتراطات، رجعت الحنفية تتقفل تاني ومش عارف هرجع أشوفها تاني إمتى؟.. حسبي الله ونعم الوكيل".

Advertisements

 

خالد عليش يعاني في رؤية ابنته بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها طفلته، وذلك في شهر ديسمبر الماضي.


وكانت محكمة الهرم الجزئية، قضت بإلزام طليقة الإعلامي خالد عليش، بدفع تعويض مادي ومعنوى مقداره 50 ألف جنيه لصالحه، لعدم تنفيذها حكم تنفيذ الرؤية الصادر لصالحه لرؤية نجلته الصغيرة.

 

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنان خالد عليش فيلم "خرجوا ولم يعودوا"، بطولة ويزو، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، تأليف وائل يوسف، إخراج أيمن خطاب.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

 

 

الاعلامى خالد عليش الفنان خالد عليش خرجوا ولم يعودوا فيلم خرجوا ولم يعودوا سعار اللحوم خالد عليش

مواد متعلقة

المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع خالد عليش وميرهان عمرو لتقديم بودكاست على الرايق
ads

الأكثر قراءة

كواليس تصرف أفشة مع كولر عقب مباراة مازيمبي وحقيقة توقيع عقوبة ضده

سعد الدين الهلالي يرد على زاهي حواس بشأن فرعون موسى (فيديو)

4 حكايات من دفتر أحوال الأهلى.. كولر يجمد عروض السعودية للرحيل عن الجزيرة.. وبيرسى تاو مطلوب فى قطر.. ونجم الأهلى يدرس الاعتزال نهاية الموسم

فصل جديد اليوم في دعوى إثبات نسب طفل لاعب الزمالك السابق

ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

تجنب الإصابة وطرق الوقاية، حمو النيل يهدد صحة الأطفال والكبار مع اشتداد حرارة الصيف

انخفاضات جديدة في أسعار الذرة وأعلاف الصويا بالأسواق

منوعات

المزيد

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads