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ثقافة وفنون

الجمهور طالبه بتقديم سيرة الراحل، حمادة هلال يستعرض التشابه بينه وبين نور الشريف

نور الشريف وحمادة
نور الشريف وحمادة هلال، فيتو

استعرض النجم حمادة هلال التشابة بينه وبين الفنان القدير الراحل نور الشريف.

إذ نشر هلال عبر حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا له وللفنان الراحل أثناء تأدية كلاهما لشخصيات بالأعمال الفنية.

ولاقت الصور التي نشرها “حمادة هلال” تفاعلا جماهيريا كبيرا من متابعيه.. وقال أحدهم: دي حقيقة فعلًا من زمان وأنا شايف إنه شبهك أوي.

وقال آخر: تشبهه إلى حد كبير وهيليق عليك طبعا لو عملت قصته لفتة طيبة منك يا أستاذ حمادة هلال الله يرحم الفنان الكبير نور الشريف.  

فيما قالت أخرى: فعلا شبه أوي والله أنا بقول ابنه مكنش هيكون بشبه دا أجمل وأحسن اتنين فنانين محترمين ربنا يبارك فيك وفى أولادك.

وكان قد أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته على النجاح الكبير والمتواصل الذي حققه مسلسله “المداح” للعام الرابع على التوالي، حيث استمر فى جزئه الرابع محافظًا على تماسك الأحداث، وخلق حالة مركبة من الإثارة والتشويق والدراما.

حمادة هلال المداح

وقال حمادة هلال لـ “فيتو”: الحمد لله أولا وأخيرا، وأعتقد أن أهم سر لنجاح “المداح” يتمثل فى قوة فكرته ومصداقيتها؛ فنجاح عمل درامى على مدار سنوات متتالية مع تقديم قصص متنوعة أمر شاق وتحد صعب، يحتاج منى وجميع طاقم العمل التزاما وإتقانا كبيرا، وتوفيقًا من الله. 

وأضاف: فكرة “المداح” تم بناؤها بعناية بمشاركة الكُتاب: أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى، والمخرج الكبير أحمد سمير فرج، الذى جعل من لوكيشن تصوير المداح عائلة جميلة متحابة ومتعاونة إلى أقصى درجة، كما أنه من المخرجين الذين يستغلون العمل الفنى لخدمة مصر بشكل كبير من خلال إبراز المعالم السياحية المصرية سواء فى سيوة أو أسوان أو الفيوم والقاهرة، فيسخِّر العمل الدرامى لاستعراض المقاصد السياحية البديعة، وإظهار صورة مصرية نقية للعالم كله. 

وتابع: أنا فخور بكون “المداح” -على مدار 4 أجزاء- استطاع أن يحقق صدى جماهيريا بالشارع العربى، ومن جانبى أسعى دائمًا وراء الدور الجيد والعمل المتميز ودائمًا ما أرى “المداح” هكذا، وأيضًا أرى أن تفادى أخطاء الأجزاء السابقة من أهم أسباب نجاح الموسم الرابع.

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واستكمل حمادة هلال:  أما عن العمل على الموسم الخامس فسأوافق على تقديمه فى حالة توافر فكرة جيدة وورق مكتوب بعناية، لأنى أُحب “المداح” ولم أمل منه رغم صعوبته.. ووراء هذا العمل شركة إنتاج ضخمة تحترم عقلية المشاهد وتسعى لتقديم موسم جديد ومتماسك وشيق من “المداح” كجميع المواسم السابقة

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الفنان الكبير نور الشريف الفنان حمادة هلال النجم حمادة هلال

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