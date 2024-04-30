مسلسل لعبة حب الحلقة 15، مالك يغير معاملته مع سيرين بسبب هدية سما

مسلسل لعبة حب، دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 15 حول تمكن سما من الحصول على هدية مالك التي تتمناها له ولكنها اضطرت للعمل بالمكتبة حتى تقدر على سعره، وتشعر بالسعادة بعد حصولها عليه.

واستدعت فريدة سما من أجل إعدادها لحضور حفل عيد ميلاد مالك في أبهى حلة، ونظرا للحالة النفسية السيئة لفريدة تتعامل بعجرفة مع سما فتشعر الأخيرة بحزن كبير.

وعند حضور الحفل تدخل سما في نوبة بكاء وتقرر أن تمنح هديتها لسيرين لكي تعطيها لمالك وذلك لشعورها أنها مجرد كذبة صنعتها فريدة كما أخبرتها الأخيرة.

وبالفعل تقدم سيرين الهدية وهي النسخة الأصلية من كتاب حب وكبرياء فيسعد بها مالك الذي يقرر أن يثير غيرة سما ويمسك يد سيرين خاصة بعدما رأى سما مع رامي والأخير يجفف دموعها فتزداد شكوكه جول وجوده علاقة بينهما، ولكن فريدة تقرر أن تمنع اقتراب سيرين ومالك بطريقتها.

وتعود سما لروتين عملها وتذهب إلى منزل مالك في الصباح فتجده مريضا فتقرر أن تظل بجانبه لترعاه ويشعر هو بالسعادة لوجودها إلى جواره.

وخلال الحلقة تقرر لين أن تخبر عبدو أنها لا تحبه وتختتم حديثها معه بحضن فيراهما زيد ويقرر أن ينهي علاقته بلين قبل أن تبدأ وتشعر هي بحزن بالغ بسبب كلمات زيد القاسية.

مسلسل لعبة حب الحلقة 13

شهدت أحداث الحلقة 13 توتر سما بسبب عدم معرفتها ما إذا أخبرت مالك بخطة فريدة أم لا ولكنه يخبرها أنها لم تخبره بشيء فشعرت بالراحة وطلب منها الذهاب إلى منزلها لتحصل على قسط من الراحة وهناك تقابل بين التي تخبرها بوضعها مع زيد وعبدو، كما أنها تقابل الأخير الذي يخبرها بما حدث مع لين.

وخلال الحلقة يخرج رامي وسيرين ومالك سويا وتعلن سيرين عن خطتها لعيد ميلاد مالك وبعد رحيلها يكشف رامي عن تغير تام في وجهة نظره تجاه سيرين، بينما يلاحظ مالك وجود أسورة في يد رامي تشبه تلك التي كانت في يد سما في أحد الأيام، فيبدأ في التساؤل بينه وبين نفسه ويشعر بالحيرة.

وخلال الحلقة تقرر سيرين الذهاب إلى منزل فريدة وهناك تكشف لها عن صور زوجها سلطان مع موديل تدعى ستيفاني وتهددها بالفضيحة، وترغب فريدة في الهجوم عليها ولكن سيتي تمنعها.

مسلسل لعبة حب الحلقة 12

ودارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 12 حول استمرار سما في معاملة مالك بصورة غير جيدة.

وتحاول فريدة إقناع سما بمحاولة التقدم في مهمتها خاصة أن والد سلطان هدده بأنه سيعرض القصر للبيع إن لم يتقدم في مهمته، ويساعد القدر سما ويعترف لها مالك بأنه ليس على علاقة بسيرين، وشربت هي قليل من الخمر أسكرها وجعلها تقرر الاعتراف لمالك وتختتم الحلقة أحداثها بمالك وهو ينتظر اعتراف سما.

وشهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل لعبة حب توفر فرصة لبقاء رامي مع سيرين بمفردهما وهي فرصة كان يتمناها منذ زمن.

وترفض سيرين السفر إلى سويسرا وتكذب على رامي وتخبره أن والدتها هي التي ترفض سفرها إليها حتى لا تراها بصورة سلبية تظل في ذاكرتها للأبد وتتجه إلى منزل رامي لاستمرار رش منزلها من الحشرات.

ويكتشف رامي خلال الوقت الذي قضاه مع سيرين أنها ليست بالصورة التي تخيلها وأنها قاسية وبلا مشاعر كما أنها متذمرة دوما على عكس سما التي قضى معها ليلة أحبها وظلت في ذاكرته.

بداية من دخولها المنزل ونفورها من كلاب وامي وتعاملها معهم بعجرفة مرورا برفضها أن يقدم لها أكلة من يديه وعدم إعجابها بمنزله وكنبته، وانتهاء برفضها إعداد فشار له وسخريتها من الأفلام التي يشاهدها، وهو ما جعله يشعر بتغير كبير وواضح في وجهة نظره حول سيرين.

عدد حلقات مسلسل لعبة حب

ويتساءل محبو المسلسل عن عدد حلقاته، ومسلسل لعبة حب ينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من أكثر من ٣٠ حلقة ولكن منصة شاهد لم تكشف بعد عن العدد المحدد لحلقات مسلسل لعبة حب واكتفت في التعليقات بالتأكيد على أن المسلسل مكون من أكثر من ٣٠ حلقة.

أبطال مسلسل لعبة حب

مسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

المسلسل التركي حب للإيجار كان قد عرض في ٢٠١٥ وكان مكونًا من ٦٩ حلقة، وكان من بطولة إلتشين سانجو وباريش أردوتش.

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