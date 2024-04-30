نجت من الموت بأعجوبة، تفاصيل محاولة ربة منزل التخلص من حياتها بالشرقية (فيديو)

تباشر نيابة العاشر من رمضان محافظة الشرقية التحقيقات في واقعة إقدام ربة منزل في عقدها الثالث على محاولة التخلص من حياتها بالحي 14 بالمدينة والقفز من الطابق الرابع من عقار تقطن به بسبب مرورها بضائقة نفسية ونتج عن الحادث إصابة شخصين بجروح خطيرة بالجسد أثناء محاولتهما إنقاذ السيدة أثناء مرورهما بالمصادفة أسفل العقار وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحصلت «فيتو»على مقطع فيديو، التقطته إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة أثناء محاولة السيدة التخلص من حياته بإلقاء نفسها من علو وتجمع المارة أسفل العقار في محاولة لإنقاذها قبل أن تنجو من الموت فيما نتج عن الحادث اصابة شخصين بجروح خطيرة وجرى نقلهما للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

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أحد ضحايا الحادث، فيتو

في محاولة انتحار فاشلة.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بمحاولة انتحار سيدة في العقد الثالث من العمر (ربة منزل)، بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بإحدى العمارات بمدينة العاشر من رمضان.

وتجمع أهالي المنطقة والمارة أسفل العمارة لمحاولة إنقاذها، إلا أنها ألقت بنفسها وسقطت على اثنين من المارة وهما: "ممدوح.ا" و"مجدي.ز" حاولا إنقاذها مما تسبب في إصابتهما بجروح خطيرة بالجسد، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفيي جامعة الزقازيق والعاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى منطقة محاولة الانتحار، حيث رجح شهود العيان أهالي المنطقة أن خلافات أسرية وراء إقدامها على الانتحار.

أحد ضحايا الحادث، فيتو

16 رسالة عاجلة من الأزهر بعد انتشار حالات الانتحار





حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح عدة رسائل وأحكام شرعية المتعلقة بظاهرة الانتحار بعد انتشارها بين الشباب كما حرص على التعليق على واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك على النحو التالي:

- ️حفِظَ الإسلام النَّفسَ، ووضع لهذه الغاية العُظمى منظومة تشريعة مُتكاملة، تقيم مجتمعًا سويًّا فاضلًا.

- ️حياة الإنسان ملك لخالقه سبحانه، والاعتداء على حقّه في الحياة جريمة نكراء من أكبر الكبائر، سواء أكان الاعتداء من الإنسان على أخيه الإنسان، أو من الإنسان على نفسه بالانتحار.

- ️قتل النفس التي حرّم الله كبيرة من أبشع الجرائم، غلّظ عليها الإسلام العقوبة؛ فقال سبحانه: {مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسَۢا بِغَيۡرِ نَفْسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتْهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنْهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسرِفُونَ}. [المائدة: 32]

لحظة سقوط السيدة واصابة اثنين من المارة،فيتو

وقال سبحانه عن جريمة الانتحار: {...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}. [النساء: 29 -31]

- ️الالتزام بالدين ومعرفة الشرع وعاقبة الكبائر يحجز الإنسان عن الجرائم التي عدّها الإسلام من كبائر الذنوب، وجهالة الدين وغياب الوعي والضمير من أسباب الجرأة على حدود الله وحقوق الناس، وفاعل هذه الجرائم البشعة مُتجرد من كل قيم وتعاليم الدين بل والإنسانية.

- ️لا توجد محنة في الدنيا تُبرر إزهاق الإنسان روحه، أو أن يعتدي على غيره، بل لكل مِحنة سبيل فرج، وبعد العسر يأتي من الله اليسر، والدنيا دار ابتلاء ومكابدة، والعبد مأمور بالصّبر والعمل، وموعود بالفوز والجنّة، إذا توكّل على ربّه وأحسن الظَّنَّ فيه وأخذ بالأسباب المشروعة.

- قيام الدّولة بالقصاص من القاتل، حقٌّ عامٌّ للدولة وللمقتول ولأهله وللمجتمع كله، حتى ينتشر بساط الأمن فيه؛ قال الله سبحانه: {وَلَكُمْ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.[البقرة: 179]

- ️توقيع أقصى العقوبات على المُجرمين المُتجاوزين حدود الدين والإنسانية بجرائمهم البشعة، ورؤية الناس لمآلهم ونهايتهم، يزجر عن ارتكاب جرائم مُماثلة، وينشر الأمن وبساط عدالة القانون في المُجتمع.

- ️إعادة صياغة المُحتوى الإعلامي بشكل عام، والفنّي بشكل خاص، بما يناسب قيم المجتمع المصري والعربي وهُوّيّته وثقافته، ويدعم تصحيح المسار السّلوكي لأبنائه، ويعزّز أمن المجتمع واستقراره؛ واجبٌ شرعيٌّ ووطني.

لحظة سقوط السيدة واصابة اثنين من المارة،فيتو1

- ️لا مبرر لجريمة قتل النّفس مُطلقًا، سواء في ذلك قتل الإنسان لأخيه الإنسان أم اعتداء الإنسان على نفسه بالانتحار، بل تبرير الجرائم جريمة كُبرى كذلك.

- ️كرم الإسلام المرأة، ووصّى بها سيدنا رسول الله ﷺ خيرًا، ولا يجني المُجتمع من محاولات تسليعها في كثير من المحتويات الترفيهية إلا مزيدًا من انتهاك حقوقها، والتجرؤ البغيض عليها.

- ️الخوض في أعراض المسلمين -سيما من أسلم روحه لبارئه سبحانه- سلوك مُحرَّم، وإيذاء مذموم للأحياء والأموات، ذمّ الله صاحبه في القرآن الكريم، فقال سبحانه: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}. [ الأحزاب: 58]

- ️الانتقاص من أخلاق المُحجَّبة أو غير المُحجَّبة؛ أمرٌ يُحرِّمه الدِّين، ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومُنكرة.

- ️للمجتمع الإيجابي دورٌ واعٍ في وأد الجرائم، وحسن التّخلص من أجزائه المفسدة المخرّبة، بالاتحاد والفاعلية والحفاظ على القانون، أما السلبية مع القدرة على منع المعتدي، والاكتفاء بتصوير الجرائم عن بُعد، فأمور تساعد على تفاقم الجريمة وتجرؤ المُجرمين.

- ️تداول مقاطع الجرائم المُصوَّرة، وتكرار نشرها على مواقع التّواصل الاجتماعي ينشر الفزع بين أبناء المُجتمع، ويُنافي قيم الرَّأفة، والرَّحمة، والسِّتر، ومراعاة تألم ذوي الضَّحيَّة، وخُصوصيتها.

مركز الأزهرالعالمي للفتوى الإلكترونية



- ️تشويهُ معنى القُدوة ينشر الانحلال الخُلقي، والجريمة، ويُزيّف الوعي، ويُفسد الفِطرة، والنَّماذج السَّيئة في المُجتمعات التي تروّع الآمنين وتحمل السِّلاح؛ لا يُحتفَى بها، ولا تقدم كأبطال في المُحتويات الدّراميّة والغِنائيّة، ولا يُتعاطف مع خطئها، بل تُبغَّض أفعالها، ويُحذَّر النَّاس منها.

- ️صناعة القُدوات الصَّالحة المُلهِمة، وتسليط الضَّوء على النَّماذج الإيجابية المُشرِّفة من أهم أدوار الإعلام الرَّفيعة في بناء وعي الأمم، وتحسين أخلاق الشَّباب، وانحسار الجرائم.

لحظة سقوط السيدة واصابة اثنين من المارة،فيتو2

وأكد ️مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يقدم هذه الإضاءات يستكمل مشروعاته التوعوية لنشر العلم الصحيح وتصحيح المفاهيم، من خلال أدواته الإلكترونية والميدانية، ويجوب محافظات وجامعات مصر كافّة، ويطلق حملات توعوية ومبادرات عديدة آخرها مبادرة: «أنت غالٍ علينا»، ويكثّف جهود برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، ويسعد بتواصل الجمهور معه، ويستمع إلى الشّباب، ويجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم، ويقدم المشورة والنّصيحة الصّادقة، والدّعم النّفسيّ والمعنويّ لهم، ويستقبل الاتصالات على هاتف رقم: 19906، في أيام العمل الرسمية من التّاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

كما يستقبل الزيارات، ويعقد مقابلات للشباب مع أعضاء المركز بمقر وحدة بيان بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية - مشيخة الأزهر الشريف.