عماد النحاس: الأهلي والزمالك يخوضان مواجهات صعبة أمام الترجي ونهضة بركان

أكد عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، أن المرحلة الحالية تتطلب دعما ومؤازرة ناديي الأهلي والزمالك بعد وصولهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

مشيرًا إلى أن التتويج بالبطولتين يمنح الكرة المصرية فخرًا بخوض لقاء السوبر الإفريقي بين فريقين مصريين، ولابد من وجود دعم قوي من الجماهير للفريقين في الفترة القادمة، وتألق الفريقين مؤخرا جاء بعد اخفاق منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "جمهور الأهلي كان له دور كبير في لقاء مازيمبي الكونغولي، ونجح في مساندة فريقه بقوة خلال اللقاء وكان له دور كبير في حسم الصعود للنهائي، والزمالك كذلك حظى بدعم كبير".

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وأضاف: "الأهلي والزمالك سيخوضان مواجهات صعبة أمام الترجي ونهضة بركان، وهي مواجهات مكررة، ويجب وجود دعم وتحفيز كامل من الجماهير للاعبين والأجهزة الفنية، ولابد من وجود دوافع كبيرة لجميع عناصر الفريقين".

وزاد: "اللاعب يجب أن يكون لديه دوافع كبيرة من أجل صناعة تاريخه لنفسه، وهناك ميزة في الأهلي بأن كل جيل يريد تحقيق إنجازات أفضل من الجيل السابق، وهي منافسة شريفة، وصلنا 4 نهائيات على التوالي في جيل 2005، والجيل الحالي وصل لـ5 نهائيات على التوالي، وإدارة النادي تدعم الفريق بصفة مستمرة وتلبي جميع الاحتياجات وتوفر كل الامكانيات، والدوافع والحوافز موجودة لدى الفريق الحالي في استمرار مسيرة الانجازات".

وواصل: "مارسيل كولر كان يركز في الفترة الماضية على بطولة إفريقيا وحقق نتائج جيدة، ولم يدخل أجواء الدوري ولذلك فقد العديد من النقاط، كما تعرض الفريق لغيابات كثيرة بسبب الإصابات، هناك أماكن فيها لاعبين بنفس الكفاءة، ومراكز آخرى تعاني من غياب البديل، وفي وسط الملعب مؤخرا اعتمد على بعض اللاعبين مثل أكرم توفيق وكوكا والسولية في غياب مروان وديانج وإمام عاشور".

وأكمل: "كولر اعتمد على كوكا وأكرم توفيق في الجوانب الدفاعية لاستعادة الكرة سريعا، مع الاعتماد على بيرسي تاو وعبدالقادر أمام مازيمبي في النواحي الهجومية ونقل الهجمة بشكل سريع، والفريق استعاد لاعبين مميزين مثل إمام عاشور الذي لعب أمام مازيمبي وظهر بشكل طيب، ورغم أنني لم أكن أفضل تواجده في اللقاء، وكل اللاعبين كانوا يتمنون المشاركة ومساعدة زملائهم مثل حسين الشحات وكهربا، ولكن أي تجاوز سوف يتم مواجهته بلائحة العقوبات من جانب مدير الكرة".

وأشاد النحاس بمستوى أحمد عبدالقادر وأكرم توفيق، بعدما ظهر الثنائي بمستوى جيد خلال اللقاء، مؤكدا أنه كان قلقا من إمكانية تعرض أكرم للإصابة بعد سقوطه في الشوط الأول، لكنه يلعب بروح وقلب، مشيدا أيضا بـ وسام أبوعلي مهاجم الأهلي الذي يريد أن يكون رقم واحد في خط الهجوم في ظل وجود منافسة قوية مع كهربا وموديست، فهو يريد إثبات ذاته، ولذلك كان يلتحم بقوة ويهدد مرمى المنافس. مشيرا إلى أنه لم يكن محظوظا بسبب تعرضه للإصابة، ولكن تسجيله هدفا في شباك مازيمبي سيمنحه ثقة ودعم من الجماهير.

وختم: "علي معلول صنع اسم كبير في النادي الأهلي، وأتمنى استمراره في التألق ومساعدة زملائه في تسجيل الاهداف، بعدما ساهم في صناعة هدفين لـ عبدالمنعم ووسام أبوعلي، كما أن معلول وعبدالمنعم أصبح لديهما تفاهم كبير في الكرات الثابتة".