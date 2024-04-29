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رياضة

بسبب أولمبياد باريس، مصر تشارك بمنتخب السباحة للناشئين في بطولة أفريقيا للكبار

منتخب السباحة، فيتو
منتخب السباحة، فيتو

يستعد منتخب السباحة القصيرة والمياه المفتوحة للمشاركة في بطولة إفريقيا للسباحة، وتقام منافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 27 إبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل في أنجولا، ضمن خطة الإعداد لمحاولة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المتوقع أن يحصد منتخب مصر للسباحة عدة ميداليات في البطولة، إلا أن البعثة هذا العام تشارك بمنتخب مصر للسباحة للناشئين.

ويأتي ذلك القرار بسبب رغبة مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس، في الحفاظ على القوام المنتخب الأول للمشاركة في بطولة أولمبياد باريس المقبلة.

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وتربع منتخب مصر للسباحة في النسخة الـ13 من دورة الألعاب الأفريقية في أكرا عاصمة غانا على رأس قائمة الفائزين بميداليات دورة الألعاب الأفريقية.

وجاءت حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية إلى 79 ميدالية متنوعة بواقع 46 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

 

من ناحية أخرى، أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، أن هناك قائمة تم تجهيزها تضم 34 لاعبا مصريا هم المرشحين الأكثر حظا لحصد ميداليات خلال مشاركتهم في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأضاف “إدريس”، أن اللجنة الأولمبية ستتابع بشكل يومي اللاعبين المرشحين لحصد ميداليات في باريس 2024، وستقوم بتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجههم.

وأوضح  أن اللجنة الأولمبية تركز بشكل كبير خلال الفترة الحالية على استعدادات البعثة المصرية للمشاركة في الدورة الأولمبية، وأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق.

 

استعدادات قوية لاستضافة أولمبياد 2036

وعلى جانب آخر، كشف المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة قررت التعاقد مع شركة أجنبية من أجل تجهيز ملف قوي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وأضاف “العريان”، أن الهند وقطر أبرز المنافسين لمصر في ملف استضافة أولمبياد 2036، وأن الملف المصري سيكون واحدا من أقوى الملفات التي ستقدم إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

وتابع العريان: “حصلنا على دعم كامل من دول القارة الأفريقية لاستضافة الأولمبياد، ولا نخشى المنافسة مع الدول التي ترغب في التقدم على استضافة الدورة الأولمبية”.

وأردف العريان: “مصر تمتلك بنية تحتية هي الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتؤهلنا لاستضافة أكبر المناسبات والأحداث العالمية وعلى رأسها الدورة الأولمبية”.

شريف العريان: نستعد بملف قوي لاستضافة أولمبياد 2036 ولا نخشى المنافسة

منتخب السباحة يرفع رصيده إلى 35 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية

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