أيام القاهرة السينمائية يعود بدورته السابعة من مايو وحتى يوليو 2024

أعلن القائمون على إدارة سينما زاوية عن عودة “أيام القاهرة السينمائية” من جديد، وهو برنامج أفلام مختص بعرض أحدث إنتاجات السينما العربية.

أيام القاهرة السينمائية

حيث يتيح أيام القاهرة السينمائية الفرصة لمشاهدة أبرز الأفلام من لبنان وتونس ومصر والسعودية وفلسطين والأردن والمغرب والسودان، وتقدم دورة هذا العام بشكل جديد عن الدورات السابقة، حيث يمتد البرنامج على مدار ٣ أشهر من مايو إلى يوليو، ويقدم موسمًا سينمائيًا يحتفي بالسينما العربية.

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عروض سينما زاوية

ومؤخرًا.. انطلق برنامج "نظرة على السينما الإيطالية" في نسخته الثانية في سينما زاوية بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، حيث تقدم هذه الدورة مجموعة متنوعة من 6 أفلام إيطالية معاصرة، بالإضافة إلى ٤ أفلام للمخرج الإيطالي مايكل أنجلو أنطونيوني ويعد واحدًا من أكثر المخرجين تأثيرًا في تاريخ السينما، وكافة الأفلام التي سيتم عرضها مترجمة للجمهور للغتين العربية والإنجليزية.

يذكر أن سينما زاوية تقدم كل فترة مجموعة من البرامج السينمائية المتخصصة من مصر وكل أنحاء دول أوروبا، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور محبي السينما.