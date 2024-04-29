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ثقافة وفنون

رامي عاشور يطرح أغنيته الجديدة مش في بالي على المنصات الرقمية (فيديو)

رامي عاشور،فيتو
رامي عاشور،فيتو

طرح النجم رامى عاشور أغنيته الجديدة والتى تحمل عنوان "مش فى بالى" على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

والأغنية كلمات رامى عاشور، وألحان مينا عطا، ومهاب سامى، وتوزيع موسيقى مهاب سامى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند. 

أغنية مش فى بالى  لــ رامي عاشور

صرح رامي عاشور بقوله: أغنية "مش فى بالى"، تجربة حقيقية وقريبة من قلبى جدا وعشت مع أحداثها، وتأثرت بها، فكتبت كلماتها، وانتهيت من إعدادها فى يوم 8 نوفمبر الماضى، وفى البداية قمت بتلحينها، وعندما التقيت بـ مينا ومهاب، تفاعلا بالكلام وقاما الإثنين بعمل لحن آخر، فاستقرينا جميعا على اللحن الأخير. 

وتابع: بعد انتهائى من تسجيلها، قمت بتصويرها فى دبى، مع صديقى المصور عمر أبو العطى، وعندما وصلت إلى مصر قررت  أن أضيف مشاهد أخرى للفيديو  بعدما رأى المخرج الكبير ميدو شعبان اقترح أن نصور لقطات أخرى في مصر  وفعلا صورنا مع صديقى المخرج الموهوب جدا أحمد قدرى.
وأضاف رامى: بشكر كل اللى شاركنى فى عمل الأغنية الـ  editor and creative director  محمد عاشور، وعازف آلة التشيلو الفنان خالد عاشور، وكل فريق العمل، واستعد الأن لأكثر من مفاجأة بتحضير مجموعة من الأغنيات سوف أطرحها خلال الفترة المقبلة.

خطبة رامي عاشور

يذكر ان الفنان رامي عاشور، بطل العالم السابق للاسكواش، احتفل بخطبته أمس على ملك الشواربي، في حفل عائلي صغير بحضور الأصدقاء والعائلة.. تقول كلمات أغنيه "مش فى بالى":..
‏ 
‏مش في بالي كنُت لا أُبالي في الحياة
حالي كان مثالي مش فارق لي أعيش هوا
وأما جت قصادي أحلى حاجة شفتها
قلت مش حكاية عادي هنساها أنا
والحقيقة هي إني خايف أحبها أو اسيب حياتي اللي أنا مرتاح لها
أو اسيب حياتي إلا أنا مرتاحلها
طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير
روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير
بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه
والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا
والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا
طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير
روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير
بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه
والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا
والكلام ده كله أعذار وبحبها

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