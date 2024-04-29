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حوادث

محاكمة المتهمين باستعراض القوة بمنطقة منشأة القناطر غدا

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهمين باستعراض القوة بمنطقة منشأة القناطر.

محاكمة المتهمين باستعراض القوة

وجاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 10 يناير لسنة 2023، أقدم المتهمون على وضع النار عمدا في مسكن المجني عليه (محمد.ك) باستخدام زجاجات تحوي مواد شديدة الاشتعال (الجازوان)، مضرمين به وبمحتوياته النيران، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم (محمد.ك، مدحت.ك، عرفة.ك ) قاصدين من ذلك تخويفهم، وكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفوس المجني عليهم، وقاطني المنطقة وتكدير السلم والأمن العام، على النحو المبين بالتحقيقات.

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وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول للثالث، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم / أحمد.ع، هاني.ع، عبد الرحمن.س، أحمد.م بقصد تخويفهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم، وقاطني المنطقة وتكبير السلم والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف، أن المتهمين جميعا، أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (عصا خشبية، زجاجات مولوتوف، زجاجات فارغة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

 

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