آخر تحديث لإيرادات فيلم الكوميديا الرومانسي فاصل من اللحظات اللذيذة بمصر

جني فيلم الكوميديا الرومانسي "فاصل اللحظات اللذيذة”، بطولة الفنان هشام ماجد، والفنانة هنا الزاهد، إيرادات قُدرت بـ 550 ألفا و178 جنيهًا، بشباك التذاكر فى آخر تحديث له، ليسجل المرتبة الثانية بالبوكس أوفيس المصري من بعد فيلم الأكشن “شقو” لـ النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح.



قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار من الكوميديا حول الزوجين هشام ماجد وهنا الزاهد، اللذين يعيشان حياة زوجية مليئة بالتعاسة والمشاكل، ولكن يقع حدثا غير مألوف، وبه قدر من الخيال خلال أحداث الفيلم، يقلب حياتهما رأسا على عقب، ويقربهما أكثر من بعضهما.

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أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي

في هذا السياق ينتظر هشام ماجد وهنا الزاهد، عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، ويضم العمل العديد من النجوم، أبرزهم، مي عمر، محمد الشرنوبي، هنا الزاهد، أسماء جلال، مايان السيد، هشام ماجد، خالد أنور، محمد سلام، وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

هشام ماجد

على جانب آخر، حقق الفنان هشام ماجد نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل أشغال شقة، وشارك به عدد كبير من النجوم، وأبرزهم: الفنانة أسماء جلال، الفنانة شيرين، الفنانة سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.