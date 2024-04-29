أعضاء بالكونجرس الأمريكي يطالبون جامعة كولومبيا بفض المخيم الاحتجاجي الداعم لفلسطين

طالب أعضاء من الحزب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي مجلس أمناء جامعة كولومبيا بالتحرك بشكل حاسم لفض مخيم الاحتجاج في الحرم الجامعي حيث تجمع النشطاء المؤيدون للفلسطينيين.

وجاء في نص الرسالة المرسلة لجامعة كولومبيا: آن الأوان لأن تتصرف الجامعة بحزم وتفض المخيم وتضمن سلامة وأمن جميع الطلاب.



فض مخيم الاحتجاج بالحرم الجامعي بجامعة كولومبيا



ويرى أعضاء الكونجرس أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس أمناء الجامعة وفي رأيهم أن على الأعضاء الذين لا يريدون التعامل مع هذا الموضوع الاستقالة.

وذكروا أن المحاولات التي بدأتها قيادة المؤسسة التعليمية لحل المخيم من خلال المفاوضات مع المتظاهرين لم تفض إلى شيء وأن هذا الوضع أثر على الحقوق المدنية للطلاب وخلق "بيئة غير آمنة في الحرم الجامعي" لجميع الطلاب.

وأشار أعضاء الكونجرس إلى أن المخيم الاحتجاجي المقام على أراضي الجامعة يمنع الطلاب من حضور الفصول الدراسية والمكتبة بحرية، وكذلك مغادرة السكن الجامعي، لافتين إلى أنه أصبح "أرضا خصبة للهجمات المعادية للسامية ضد الطلاب اليهود، بما في ذلك التحريض على الكراهية والمضايقة والترهيب وحتى التهديد بالعنف".

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من ناحية اخرى قالت رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك نعمت شفيق، اليوم الاثنين، إنها تحث المحتجين على فض اعتصامهم، والبحث عن حلول سريعة للأزمة.



وزعمت نعمت شفيق أن الجامعة ليس لديها أي نية لقمع التعبير أو القمع في الاحتياج السلمي، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة “الجزيرة”.

وتابعت: نحث الموجودين في الاعتصام على التفرق طوعا ونتشاور مع مجموعة أوسع في مجتمعنا لإنهاء الأزمة.

وسبق أن أشعلت نعمت شفيق حالة من الغضب الشديد في أروقة أعرق الجامعات الأمريكية، هي جامعة كولومبيا، بسبب رفضها لمظاهرة الطلبة ضد الاحتلال الإسرائيلي، دفاعًا عن غزة.



نعمت شفيق تخمد مظاهرات طلبة جامعة كولومبيا



حاولت نعمت شفيق إخماد مظاهرات الطلبة الأمريكان المتضامنين مع غزة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لكن مظاهرات الطلبة اشتعلت في جامعة كولومبيا، ولم تكن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، تدرك أن محاولة إخماد المظاهرات في الجامعة ومطالبتها باعتقال الطلبة الداعمين لغزة، سيشعل مظاهرات طلبة الجامعات الأمريكية الكبرى، حيث انطلقت تظاهرات وإضرابات الطلبة وأساتذة الجامعات، لدرجة أن الدراسة في معظم جامعات الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شبه معطلة.

الدراسة في عدد من الجامعات الأمريكية، ومنها جامعة كولومبيا التي أغلقت أبوابها في وجه الطلبة، تحولت إلى الدراسة عن بعد، بعد قيام نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا، بفصل 15 طالبا من المطالبين بوقف حرب الإبادة في غزة، واعتقل عشرات الطلبة، كما اعتقلت الشرطة الأمريكية الطلبة المتظاهرين في جامعة نيويورك، بعد اشتعال الأوضاع في جامعة كولومبيا.



سر استدعاء نعمت شفيق الشرطة لطلبة جامعة كولومبيا



الغريب أن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق استدعت الشرطة ضد طلابها، وتم اعتقال الطلبة، في حين كانت نعمت شفيق معروف عنها التظاهر من أجل قضايا عالمية ومحلية، إلا إن موقفها كان صادما ورفضت مساندة الطلبة في مظاهراتهم مع غزة ضد الكيان.

وكشفت أية حجازي الناشطة المصرية في أمريكا عن انتفاضة الطلبة في جامعة كولومبيا ضد نعمت شفيق، قائلة: " تلخيص لانتفاضة الطلبة: ١- مجموعة طلابية في جامعة كولومبيا قررت إنها تخيم في الجامعة لتضغط على الجامعة to divest، (مجموعة إجراءات تخص عدم التعامل مع إسرائيل، منها الاستثمار المالي والتبادل الأكاديمي)

