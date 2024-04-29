مزق جسده بالسنجة، ميكانيكى يقتل فكهاني أمام المارة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية منذ قليل واقعة قتل مأساوية، بعدما أقدم ميكانيكى على إنهاء حياة رجل أربعينى أمام المارة، بميدان المحطة بالزقازيق، فيما تم ضبط المتهم واقتياده لقسم شرطة أول ونقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل واقعة قتل فكهانى بالسنجنة في الشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة بوصول شخص يدعى"محمد.ع.ال"44 عاما فكهانى ومقيم قسم أول الزقازيق جثة هامدة (ادعاء تعدي آخرين).

Advertisements

بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ والفحص تبين مقتل المجني عليه متأثرا بإصابته بطعنات نافذة بالجسد على يد شخص يدعى"طه.إ.م"49 عاما ويعمل ميكانيكي، حيث دارت مشادة لفظية بسبب خلافات مادية بينهما تطورت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء على إثرها قام الجاني بإحضار آلة حادة “سنجة” وتوجيه عدة طعنات نافذة في جسد المذكور وعلى الفور جرى نقله الأهالي إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



تمكنت القوات بمساعدة المارة من ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

عقوبة البلطجة في القانون المصري





نص القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد



مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.



وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ