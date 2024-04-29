جريمة في عش الزوجية، تفاصيل مقتل معلمة على يد زوجها بالشرقية.. المتهم أنهى حياتها بمبيد حشري قابل للاشتعال.. والجنايات تصدر حكمها

شهدت محافظة الشرقية في شهر مايو من عام 2023 جريمة قتل بشعة، حين أقدم رجل أربعيني على إنهاء حياة زوجته بدائرة مركز شرطة منيا القمح، لكن ما قصة القتل؟

تفاصيل جريمة بشعة هزت منيا القمح

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثورعلى جثة سيدة داخل منزلها فى قرية كفر القاضى بدائرة مركزشرطة منيا القمح.

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين مقتل سيدة تدعى “ريهام.ذ.ع”40 عاما تعمل(مدرسة) على يد زوجها"أسامة. م"44 عاما وأن الزوج قد أنهى حياة زوجته بعدة طعنات فى أنحاء متفرقة بالجسد.

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وكشفت التحقيقات التى أجرتها المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، أنه على إثر خلاف سابق بين المذكور وزوجته المجنى عليها وكذا تهديدها له باتخاذ إجراءات قانونية ضده ومواجهته لسرقته مصاغها الذهبي وعلى إثر ذلك أعد المتهم لجريمته (سلاح أبيض ولاصق طبي) ومادة كاوية ومبيد حشري لاستخدامه في الجريمة وانتوي عقب ذلك تنفيذ جريمته بأن قام بالدلوف خلسة إلى مسكنه متربصا للضحية حال خروجها من غرفة نومها قام بالتعدي عليها محدثا ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها علي الفور.

تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث وحبس الجاني علي ذمة التحقيقات ثم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

أمر الاحالة الصادرمن النيابة العامة بشأن محاكمة المتهم

وأسند أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهم بأن قتل زوجته المجني عليها عمد مع سبق الاصراروالترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لهذا الغرض أسلحة بيضاء سكين، كتر، وأدوات،مادة كاوية، مبيد حشري قابل للاشتعال، وقام بالدلوف خلسة للمسكن والاختباء بإحدى الحجرات متربصا بالمجني عليها وما إن ظفر بها حتى انقض عليها وشل حركتها وكبل يديها وسدد لها عدة طعنات بسلاح الجريمة “سكين”، قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث ما بها من إصابات التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

عرض المتهم بإنهاء حياة زوجته على الطب النقسي

في شهر فبراير الماضي قضت محكمة جنايات الزقازيق بايداع قاتل زوجته مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة وتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الطب النفسى والعصبى لفحص حالته وبيان مدى مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة وبيان ما إذا كانت قد سبق إصابته بثمة أمراض عقلية أو عصبية من عدمه على أن تورد اللجنة تقريرها قبل الجلسة المحددة بأسبوع وحددت جلسة دور الانعقاد الأول من أبريل المقبل لنظر الدعوى.

المتهم في كامل قواه العقلية ولا يعانى من أي أمراض نفسية

كشف تقرير الطب الشرعي، أن المتهم لا يعانى أى اضطراب نفسى أو عقلى فى الوقت الحالى، ولا فى وقت ارتكابه الجريمة، وهو قادر على الإدراك والإرادة والحكم على الأمور ما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه"

السجن المؤبد لقاتل معلمة منيا القمح

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين المتهم بقتل زوجه بدائرة مركز شرطة منيا القمح بسبب خلافات بينهم بالسجن المؤبد.

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