شروط حضور حفل هاني شاكر بدار الأوبرا الليلة

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفله في عيد الربيع بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الإثنين 29 إبريل على خشبة المسرح الكبير، برفقة المايسترو مصطفى حلمي.

تأتي أسعار تذاكر الحفل فى 4 فئات وهى؛ الأولى 1500، الثانية 1000، الثالثة 750، والرابعة والأخيرة بــ 500 جنيه.

حفل هاني شاكر بدار الأوبرا المصرية

وو وضعت دار الأوبرا المصرية 8 شروط للجمهور لحضور حفل الليلة:

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة "جاكيت كرافتة".

دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.. تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.. ويتم غلق أبواب قاعة العرض قبل الحفل بساعة وغير مسموح بالدخول.





حفل عيد الربيع على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

وكان الفنان هاني شاكر أعلن أنه سيحيي حفل عيد الربيع على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ونشر هاني شاكر بوستر الحفل في تدوينة له عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: “أمير الغناء العربي #هاني_شاكر يحيي حفل عيد الربيع يوم ٢٩ أبريل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية”.

أغنية أنسى اللي خان

ومؤخرا طرح الفنان هاني شاكر ، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “أنسى اللي خان”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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تفاصيل أنسى اللي خان

أغنية هاني شاكر الجديدة “انسى اللي خان” من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

وفي وقت سابق احتفل الفنان هاني شاكر بعيد ميلاده في العاصمة اللبنانية بيروت، رفقة زوجته نهلة توفيق والعديد من الأصدقاء منهم الفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال.

وجاء الاحتفال مفاجأة من أصدقاء هاني شاكر، حيث حرصوا على إسعاده، وفور وصوله من المطار اصطحبوه لمكان الاحتفال، ومن ثم تفاجئ بدخول قالب الحلوى ليعلنوا احتفالهم بعامه الجديد وسط أجواء مفعمة بالمحبة والتقدير.

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