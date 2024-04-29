بعد اختيارها في لجنة تحكيم "كان" السينمائي 2024، قائمة بأقوي أفلام اللبنانية نادين لبكي

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في دورته الـ 77، والتي تضمنت عدد من الأسماء الشهيرة في عالم السينما حول العالم… وهى القائمة التي ضمت المخرجة والممثلة اللبنانية المتميزة نادين لبكي..

وعقب اختيارها ضمن لجنة تحكيم كان السينمائي 2024.. نستعرض قائمة بأقوي إبداعاتها بالمجال السينمائي.

كفرناحوم

بفضل فيلم “كفرناحوم” استطاعت نادين لبكي أن تحقق رقما قياسيا في تاريخه، فبفضله أصبحت أول امرأة عربية تصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية، وذلك بعد اختيار فيلمها الشهير "كفرناحوم" جنبًا إلى جنب مع 8 أفلام أخرى في تلك الفئة للقائمة القصيرة بحفل جوائز الاوسكار فى عام 2019 وفاز بالجائزة، كما تم اختيار الفيلم للتنافس على جائزة "السعفة الذهبية"، في مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018، ليفوز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في نفس العام.

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وتجري أحداث الفيلم في قرية شرق أوسطية لا يتم تحديدها، لكن ينطبق عليها الوضع السيئ الذي تعيشه المنطقة من الناحيتين الأمنية والسياسية، وشارك في كتابة الفيلم، بالإضافة لنادين لبكي، جهاد حجيلي وميشيل كسرواني (مغنية وناشطة اجتماعية)، وأنتجه زوج لبكي الموسيقي خالد منذر، الذي يقدم تجربته الأولى في مجال الإنتاج.

سكر بنات

كذلك يعتبر فيلم “سكر بنات” من أقوي أعمال نادين لبكي سواء بالتمثيل أو باللإخراج أو بكتابة وتأليف النص الفني، حيث تجسد خلال العمل شخصية ليال التي تعمل في محل تجميل بـ(بيروت) مع ثلاث نساء أخريات، كل واحدة لديها مشكلة: (ليال) تربطها علاقة برجل متزوج، نسرين (ياسمين المصري) مسلمة فقدت عذريتها لا تعلم كيف تواجه هذا الأمر، خصوصا أنها ستتزوج، ريما (جوانا مكرزل) تجد مشاكل مع هويتها الجنسية، جمال (جيزيل عواد) تخشى من تقدم العمر. تتوالى الأحداث في محاولة كل منهن التعامل مع تلك المشكلة وحلها.

الأب والغريب

ولاقي دورها فى الفيلم العربي الإيطالي “ الأب والغريب” صدي شعبي ونقدي كبير، واثني الكثيرون على أدائها لدور زهرة ضمن أحداث العمل، وتدور قصة الفيلم حول رجل عربي غريب يعيش في إيطاليا، وتصادفه الأقدار للتعرف على مواطن إيطالي يدعى «ديجو» في إحدى المستشفيات التي تعالج ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن كليهما لديه طفل معاق، ومن خلال ذلك تنشأ بينهما علاقة صداقة قوية تغير مسار حياتهما إلى الأبد.

Where Do We Go Now --- هلأ لوين؟

كذلك لا تخلو قائمة أفلام نادين لبكي من “هلأ لوين؟”، وهو الفيلم اللبناني الذي تم انتاجه عام 2011، ويعتبر الفيلم الروائي الثاني لمخرجته نادين لبكي، عُرض الفيلم لأول مرة في 2011 في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم «نظرة ما» ولاقي صدي عالمي وتكريم رفيع المستوي..

و تدور أحداث الفيلم في قرية صغيرة معزولة عن محيطها، يسكنها مسلمون ومسيحيّون. بعد تركيب جهاز تلفزيون في أحد منازل القرية۔ تندلع المشاحنات الطائفية بين رجال القرية. في محاولة لتخفيف من حدّة المشاحنات، تلجأ نساء القرية إلى بعض الحيل والخدع، تقوم النساء باستقدام راقصات ذي أصول أوروبية شرقية لإلهاء الرجال عن المشاكل الطائفية. ثم تقوم بخبز الحلوى ودسّ الحشيشة والأدوية المخدّرة فيها في محاولة لسحب السلاح من القرية ودفنه، وأخيرا، تعلن كل امرأة تغيير دينها لوضع الرجال تحت الأمر الواقع (المسيحية تعتنق الإسلام والعكس)… ويأتي من بطولة وإخراج وتأليف نادين لبكي.

أصحاب ولا أعز

ومن أحدث أفلام نادين لبكى بالعالم العربي نجد فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي صُنف كأول فيلم عربي تحصل نتفليكس على حقوق بثه عبر منصتها الرقمية دون العرض بشاشات السينما، ولاقي الفيلم نجاح وهجوم كبير، نسبةً لجرأة أفكاره.. فـ أصحاب ولا أعز هو فيلم كوميديا دراما من إخراج وسام سميرة، بطولة نادين لبكي، منى زكي، إياد نصار، عادل كرم، و جورج خباز، وفؤاد يمين.

الفيلم مأخوذ من الفيلم الإيطالي غرباء بالكامل، تم إنتاج الفيلم بواسطة ثلاث شركات من لبنان-مصر-الإمارات. تم تصوير الفيلم في بيروت. تم عرض الفيلم على منصة نتفليكس في 20 يناير 2022.. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.





يشار إلى أن نادين لبكي مخرجه لبنانية درست الاعلام بجامعة سانت جوزيف في بيروت وحصل مشروع التخرج الخاص بها علي جائزة في باريس عام 1998 ثم اتجهت الي اخراج الاعلانات والفيديو كليب حيث تعد من اشهر مخرجات الفيديو كليب العربيات ففي بداية التسعينيات شاركت في مسابقة للمواهب تحت اسم "ستوديو الفن" لسيمون اسمر وشاركت في مسابقة الاخراج وقدمت خلالها فيديو كليب لمطربة اسمها كارلا تحت اسم "حبيبي يا"..

ومن بعدها قدمت مجموعة كبيرة من الاغاني المصورة والتي اشتهرت بها وكان اولها كليب لبسكال مشعلاني وكاتيا حرب وغيرهم الي ان قدمت اول اغاني "نانسي عجرم" "احبك اه" والتي لاقت نجاحا غير عاديا وتلتها مجموعة اخري لاغاني نانسي بالاضافة الي عدد كبير من الكليبات لمجموعة كبيرة من النجوم.

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