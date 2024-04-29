عبد اللطيف منيع بطل المصارعة: جاهز للأولمبياد واقتربت من تحقيق الحلم

المصارعة، أكد عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، أنه يخوض استعدادات قوية من أجل تحقيق إنجاز تاريخي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأوضح "منيع"، أن الحصول على ميدالية الأولمبية أمر صعب، وأن المنافسة تكون صعبة خاصة وأن الأولمبياد يشارك بها أقوى المصارعين على مستوى العالم.

اقتربت من تحقيق حلم الميدالية الأولمبية

وتابع: "أخوض استعدادات قوية من أجل الأولمبياد وأشعر أن الحلم قريب وأن تحقيقه بات ممكنا في ظل تطور مستواي، ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك".

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وحسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة تأهله لأولمبياد باريس، من خلال الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 130 كجم ببطولة العالم.

ويعد عبد اللطيف منيع هو اللاعب المصري الوحيد المتأهل لأولمبياد باريس في المصارعة من بوابة بطولة العالم، ويحمل آمال المصريين في حصد ميدالية أولمبية تاريخية.

المصارعة المصرية تحجز 10 مقاعد في الأولمبياد

وحجزت المصارعة المصرية 10 مقاعد في أولمبياد باريس 2024، بواقع 5 مقاعد للمصارعة الرومانية و4 مقاعد للمصارعة الحرة، ومقعد وحيد للمصارعة النسائية.

اللاعبين المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس

وتأهل لأولمبياد باريس من منتخب المصارعة كل من:

المصارعة الرومانية:

مؤمن ربيع (60 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

محمود خالد (77 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

محمد مصطفى (87 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

محمد جبر (97 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

عبد اللطيف منيع (130 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس من بطولة العالم.

المصارعة الحرة:

جمال عبد الناصر (57 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

عمرو رضا (74 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

مصطفي جبر (97 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

ضياء الدين جودة (125 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

المصارعة النسائية:

ندي مدني (50 كجم) - تأهلت لأولمبياد باريس.

منتخب المصارعة الحرة يتألق في الألعاب الأفريقية

وعلى جانب آخر، حقق منتخب المصارعة الحرة إنجازًا تاريخيًّا بحصد 6 ميداليات ذهبية، في منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس.

واستطاع منتخب مصر للمصارعة الحرة الذي يضم 6 لاعبين، تحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع الميداليات الذهبية في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.

وحصل على الميداليات الذهبية كل من: “جمال عبد الناصر وزن 57 كجم، عمر مراد وزن 65 كجم، أحمد خالد وزن 86 كجم، عمرو رضا وزن 74 كجم، مصطفى جبر وزن 97 كجم، ويوسف حميدة وزن 125 كجم“.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمصارعة كلا من: “العميد هاني عبد الفتاح مديرًا إداريًا، كمال عبده علي المدير الفني للمصارعة الرومانية، محمود مصطفى المدير الفني للمصارعة الحرة، محمد عبد الحفيظ طلبة المدير الفني للمصارعة النسائية“.

بينما تضم قائمة لاعبي المصارعة الرومانية كلا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم وزن 67 ك، محمود عبد الستار وزن 77 ك، محمد مصطفى وزن 87 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، وعبد اللطيف محمد وزن 130 ك“.

ويتواجد في قائمة لاعبي المصارعة الحرة كل من: “جمال عبد الناصر وزن 57 ك، عمر محمد مراد وزن 65 ك، عمرو رضا وزن 74 ك، أحمد خالد وزن 86 ك، مصطفى جبر وزن 97 ك، ويوسف محمد بديع وزن 125 ك“.

وجاءت قائمة المصارعة النسائية كالتالي: “ندى مدني وزن 50 ك، شيماء عاطف وزن 53 ك، لوجي وليد وزن 57 ك، جرام محمود وزن 62 ك، سماح عبد اللطيف وزن 68 ك، وسمر حمزة وزن 76 ك“.