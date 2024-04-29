استقبلت محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، منتخب القاهرة مواليد ٢٠١٠ الذي يستعد للمشاركة فى بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم مايو المقبل.

تفاصيل زيارة منتخب القاهرة للمحافظة



ونقل اللواء محمد طه مدير الإدارة المركزية لمكتب محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، تحيات محافظ القاهرة لمنتخب القاهرة وتمنياته لهم بالفوز بالبطولة الدولية لعواصم المحافظات باليابان.

شهد لقاء منتخب القاهرة مع مسئولي محافظة القاهرة، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الكابتن حمادة الشربينى رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم، والكابتن محمد حشيش، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والكابتن عصام عبدالرحمن مدير العلاقات العامة بمنطقة القاهرة .

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ويتكون الفريق المشارك فى البطولة من 17 لاعبا تم اختيارهم من كافة أندية القاهرة بعد مرورهم بكافة الاختبارات اللازمة،وذلك تحت قيادة الجهاز الفني لمنتخب القاهرة بقيادة هيثم حسين مدير فني وأشرف حسن مدرب وعبدالعزيز زيكا مساعد مدرب وأحمد بدر رجب مدرب حراس المرمي وعبدالله سمير مخطط أحمال والدكتور أحمد طلعت اخصائي العلاج الطبيعي وأيمن حسان مدير اداري المنتخبات وأحمد السيد مدير اداري المنتخب والكابتن ماهر همام المدير الفني لفرع القاهرة لكرة القدم .

وبطولة هذا العام هى النسخة الحادية عشر من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت عام 2015.

وتولي منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربيني، اهتماما كبيرا بمنتخبات المنطقة لإفراز عناصر مميزة لمنتخبات مصر للناشئين .



منتخب القاهرة شارك في الدورة الدولية الودية لعواصم المحافظات 10 مرات سابقة وحقق منتخب القاهرة عام 2015 المركز الأول والميدالية الذهبية تحت قيادة ياسر محمدين مدير فني وحازم فرج مدرب حراس المرمى "مواليد 2001".

كما حقق منتخب القاهرة الميدالية الفضية والبرونزية في أكثر من مناسبة، وشهد مايو 2019 تتويج منتخب القاهرة مواليد 2005 بالميدالية البرونزية تحت قيادة علاء عبده مديرا فنيا.