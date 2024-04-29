انطلاق المرحلة الأولى لإيجاد حلول للتحديات الصناعية في برنامج iGp

انطلقت المرحلة الأولى لإيجاد حلول للتحديات الصناعية التي تقدم بها شركاء برنامج iGp الذي أطلقه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بإجمالي 18 مشروع تخرج، تقدم بها 23 فريقًا مشاركًا من 11 جامعة (القاهرة، الأزهر، المنصورة، النيل الأهلية، بدر بالقاهرة، بني سويف، جنوب الوادي، حلوان، سوهاج، كفر الشيخ، مدينة السادات).

ويأتي ذلك في إطار برنامج iGp الذي أطلقه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نوفمبر الماضي.



مزايا برنامج iGp الذي أطلقه صندوق رعاية المبتكرين



• دعم مالي يصل إلي 100 ألف جنيه للمشروع الواحد.

• دعم فني وتقني وهندسي من متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.

• توفير كل ما هو متاح لدى الشركات المشاركة من مرافق ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين؛ لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

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