رجل خلق المسرح، الوثائقية تطرح فيلما عن سيرة الراحل نجيب الريحاني

عرضت قناة الوثائقية الجزء الأول والثاني من الفيلم الوثائقي عن سيرة ومسيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني ويأتي الفيلم باسم "الريحاني.. رجل خلق المسرح".

فيلم الريحاني

وتناول الفيلم قصة نجيب الريحاني وفلسفته وتجاربه المضحكة مع الحياة، وأسرار المسرح الكوميدي، والسينما التي أزعجته قبل أن تكافئه بالخلود.

وجاء الوثائقي بمشاركة النجم الكبير محمد صبحي، ونجمة المسرح الفنانة معتزة عبد الصبور، وعدد كبير من نجوم المسرح القومي وكبار النُقاد.

Advertisements

مسلسل الصاحك الباكي

و كان تم عرض مؤخرًا عبر الشاشة الصغيرة مسلسل الضاحك الباكي والذي قدم مسيرة الفنان الكوميديان الراحل نجيب الريحاني وكشف عن جوانب جديدة للفنان الراحل الذي لم يغب عن وجدان الجمهور رغم سنوات الرحيل الطوال.

ومن أبرز هذه الجوانب الذي تناولها المسلسل على مدار 30 حلقة أن نجيب الريحاني عاش حياة بائسة حيث صفعه القدر منذ صغره حول حياته الرغدة المرفهة إلى حياة معاناة من أجل لقمة العيش فوالده الثري الذي كان يوفر لأسرته حياة كريمة تعرف لصدمة أدت إلى وفاته ومعه رحلت كل أشكال الرفاهية من حياة نجيب وأشقائه الثلاثة ووالدته ودخل نجيب مبكرًا في دوامة البحث عن “لقمة العيش" وأهمل دراسته وتخلى عن كل أحلامه.

ومن أبرز الملامح الجديدة التي كشفها المسلسل والذي استقى الكاتب معلوماته المقدمة في أحداثه من مذكرات نجيب الريحاني الأصلية أن الفنان الراحل كان محبًا للنساء فضلًا عن أن النساء كن عاشقات له فكثيرات وقعن في حبه لخفة ظله وروحه فخلال حلقات العمل وقعت ٦ نساء على الأقل في حبه بداية من سعاد وانتهاء بزوجة الباشكاتب في نجع حمادي وجميعهن أحببن نجيب بدون أي مجهود منه وبالتأكيد لن تتوقف القائمة عند هذا العدد فقط.

والحدث الأبرز والجديد الذي كشف عنه المسلسل أن نجيب الريحاني تورط في جريمة قتل الباشكاتب الذي كان يعمل معه في نجع حمادي حيث حاولت زوجة الباشكاتب إغواء نجيب الريحاني في غياب زوجها ولكن الأخير يظهر فجأة حاملًا مسدسًا وبينما كان نجيب يدافع عن نفسه تنطلق رصاصة طائشة من المسدس ليقع الباشكاتب صريعًا وإثر هذه الجريمة تتحول حياة نجيب ويترك الوظيفة هاربًا في القرى والنجوع مع فرقة “مشخصاتية" كما كان يُطلق عليهم في الماضي.

قناة الوثائقية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت في وقت سابق تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية مع تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية.

وتأتي هذه الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.