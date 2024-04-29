الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رجل خلق المسرح، الوثائقية تطرح فيلما عن سيرة الراحل نجيب الريحاني

فيلم نجيب الريحاني\
فيلم نجيب الريحاني\ فيتو

عرضت  قناة الوثائقية  الجزء الأول والثاني من الفيلم الوثائقي عن سيرة ومسيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني ويأتي الفيلم باسم "الريحاني.. رجل خلق المسرح".

فيلم الريحاني

وتناول الفيلم  قصة  نجيب الريحاني وفلسفته وتجاربه المضحكة مع الحياة، وأسرار المسرح الكوميدي، والسينما التي أزعجته قبل أن تكافئه بالخلود.

وجاء الوثائقي بمشاركة النجم الكبير محمد صبحي، ونجمة  المسرح الفنانة معتزة عبد الصبور، وعدد كبير من نجوم المسرح القومي وكبار النُقاد.

Advertisements

 

مسلسل الصاحك الباكي

و كان تم عرض مؤخرًا عبر الشاشة الصغيرة  مسلسل الضاحك الباكي والذي  قدم مسيرة الفنان الكوميديان الراحل نجيب الريحاني وكشف عن جوانب جديدة للفنان الراحل الذي لم يغب عن وجدان الجمهور رغم سنوات الرحيل الطوال.

ومن أبرز هذه الجوانب الذي تناولها المسلسل على مدار 30 حلقة أن نجيب الريحاني عاش حياة بائسة حيث صفعه القدر منذ صغره حول حياته الرغدة المرفهة إلى حياة معاناة من أجل لقمة العيش فوالده الثري الذي كان يوفر لأسرته حياة كريمة تعرف لصدمة أدت إلى وفاته ومعه رحلت كل أشكال الرفاهية من حياة نجيب وأشقائه الثلاثة ووالدته ودخل نجيب مبكرًا في دوامة البحث عن “لقمة العيش" وأهمل دراسته وتخلى عن كل أحلامه.

ومن أبرز الملامح الجديدة التي كشفها المسلسل والذي استقى الكاتب معلوماته المقدمة في أحداثه من مذكرات نجيب الريحاني الأصلية أن الفنان الراحل كان محبًا للنساء فضلًا عن أن النساء كن عاشقات له فكثيرات وقعن في حبه لخفة ظله وروحه فخلال  حلقات العمل وقعت ٦ نساء على الأقل في حبه بداية من سعاد وانتهاء بزوجة الباشكاتب في نجع حمادي وجميعهن أحببن نجيب بدون أي مجهود منه وبالتأكيد لن تتوقف القائمة عند هذا العدد فقط.

والحدث الأبرز والجديد الذي كشف عنه المسلسل أن نجيب الريحاني تورط في جريمة قتل الباشكاتب الذي كان يعمل معه في نجع حمادي حيث حاولت زوجة الباشكاتب إغواء نجيب الريحاني في غياب زوجها ولكن الأخير يظهر فجأة حاملًا مسدسًا وبينما كان نجيب يدافع عن نفسه تنطلق رصاصة طائشة من المسدس ليقع الباشكاتب صريعًا وإثر هذه الجريمة تتحول حياة نجيب ويترك الوظيفة هاربًا في القرى والنجوع مع فرقة “مشخصاتية" كما كان يُطلق عليهم في الماضي.

قناة الوثائقية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت في وقت سابق تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية مع تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية. 

وتأتي هذه الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الضاحك الباكى الشركة المتحدة الفنان الراحل نجيب الريحاني مسلسل الضاحك الباكي محمد صبحي

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة عن فيلم النسخة الحية من كارتون HERCULES

عرض فيلم "ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

مشجعو الاتحاد السكندري يدعمون غزل المحلة أمام لافيينا (فيديو)

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

وزير الخارجية البريطاني: عرض سخي بوقف إطلاق النار 40 يوما بغزة مقابل إطلاق المحتجزين

وزير المالية: ندعو أشقاءنا السعوديين للاستثمار فى مصر والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير

رجل خلق المسرح، الوثائقية تطرح فيلما عن سيرة الراحل نجيب الريحاني

منوعات

المزيد

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads