الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان، تقدم “فيتو” خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية ومن أبرزها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لأنه يتمتع بأهمية كبيرة، وفوائد عدة للصحة.

أسعار الشوفان اليوم 

وننشر آخر تطورات سعر الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-4-2024، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.

Advertisements

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيها.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 73 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

فوائد الشوفان للصحة

 

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الشوفان للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

غني بالألياف

 

يعد الشوفان غنيا بالألياف، ممّا يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الشعور بالجوع.

مصدر طاقة ممتاز

 

يزود الشوفان الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، كونه غنيًا بالكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

 

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ينظم مستوى السكر في الدم

 

يساعد الشوفان على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

يحافظ على صحة القلب

 

يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز جهاز المناعة

 

يعد الشوفان مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتحارب الجذور الحرة.

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

يساعد على إنقاص الوزن

 

يمكن أن يساعد الشوفان على إنقاص الوزن، كونه غنيًا بالألياف التي تعطي شعورا بالشبع لفترة أطول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشوفان فوائد الشوفان للصحة شوفان الضحى سانتي شوفان أسعار الشوفان اليوم

مواد متعلقة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

تغيبه عن الملاعب، لاعب منتخب المغرب يتلقى علقة ساخنة بأحد ملاهي برلين

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

"المصل واللقاح" تطمئن المواطنين: لا مخاوف من لقاح أسترازينيكا بعد مرور عام على التطعيم

الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته القاصر بأكتوبر

الزمالك عن لقطة احتفال مصطفى شلبي بهدف دريمز: بيقول الأبيض في قلبي

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

إدارة جديدة بهيئة نظافة القاهرة للتدخل السريع

منوعات

المزيد

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تعرض 3 وزراء بحكومة الاحتلال لحوادث في أقل من أسبوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أمينة الفتوى: اربطيه بالعيال، مثل شعبي مخالف للشرع (فيديو)

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالربح الوفير والأخبار المبشرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads