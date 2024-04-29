الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محلية النواب تواصل مناقشة تعديل قانون الجبانات، وانتقادات لوزارة العدل لهذا السبب

محلية النواب تواصل
محلية النواب تواصل مناقشة تعديل قانون الجبانات

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل قانون الجبانات. 

انتقادات موقف وزارة العدل من تعديل قانون الجبانات 

وخلال الاجتماع، وجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، انتقادات لوزارة العدل، بسبب عدم وضوح الموقف النهائي بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.

استمرار مناقشة تعديل قانون الجبانات 

وأكد إسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة انتهت إلا أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

Advertisements

أسباب انتقاد وزارة العدل أثناء مناقشة قانون الجبانات 

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، أن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع قانون الجبانات مقدم من نائب، وحصل على توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم، أنت مش جاي ضيف، أنت جاي تمثل الحكومة أمام البرلمان تمثيل دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".

وأشار السجيني، إلى أن هناك اجتماعات ومناقشات مستفيضة وجهد كبير في مناقشة مشروع قانون الجبانات، بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن.

وتسائل النائب: هل لدى وزارة العدل أى تحفظ على مواد مشروع قانون الجبانات؟.

فيما رد ممثل وزارة العدل، قائلا: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجبانات قانون الجبانات تعديل قانون الجبانات النواب العدل

مواد متعلقة

احذر، عقوبات رادعة بتعديلات قانون الجبانات

كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الجبانات

آخر تطورات قانون الجبانات في البرلمان.. استكمال مناقشات وملاحظات النواب لمعالجة قصور التشريع الحالي.. وتنظيم عمليات الدفن ومواجهة مافيا المقابر أبرز القضايا المطروحة

بعد تدخل الأزهر، أهم معلومات عن تعديلات قانون الجبانات
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

مشجعو الاتحاد السكندري يدعمون غزل المحلة أمام لافيينا (فيديو)

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

وزير الخارجية البريطاني: عرض سخي بوقف إطلاق النار 40 يوما بغزة مقابل إطلاق المحتجزين

وزير المالية: ندعو أشقاءنا السعوديين للاستثمار فى مصر والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير

رجل خلق المسرح، الوثائقية تطرح فيلما عن سيرة الراحل نجيب الريحاني

منوعات

المزيد

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads