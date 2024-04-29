محلية النواب تواصل مناقشة تعديل قانون الجبانات، وانتقادات لوزارة العدل لهذا السبب

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل قانون الجبانات.

انتقادات موقف وزارة العدل من تعديل قانون الجبانات

وخلال الاجتماع، وجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، انتقادات لوزارة العدل، بسبب عدم وضوح الموقف النهائي بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.

استمرار مناقشة تعديل قانون الجبانات

وأكد إسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة انتهت إلا أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

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أسباب انتقاد وزارة العدل أثناء مناقشة قانون الجبانات

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، أن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع قانون الجبانات مقدم من نائب، وحصل على توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم، أنت مش جاي ضيف، أنت جاي تمثل الحكومة أمام البرلمان تمثيل دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".

وأشار السجيني، إلى أن هناك اجتماعات ومناقشات مستفيضة وجهد كبير في مناقشة مشروع قانون الجبانات، بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن.

وتسائل النائب: هل لدى وزارة العدل أى تحفظ على مواد مشروع قانون الجبانات؟.

فيما رد ممثل وزارة العدل، قائلا: ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشاكل في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون.