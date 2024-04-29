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اقتصاد

بـ600 مليون جنيه، هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس لطرح سندات قصيرة الأجل

هيرميس،فيتو
هيرميس،فيتو

أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي إف چي القابضة. 

وتمثل تلك العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين. 

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وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد متغيّر يُصرف كل 6 أشهر، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.   

 


وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، علمًا بأن هذا هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه البالغ قيمته 2 مليار جنيه لمدة عامين. 

وتابع: يعد هذا الإصدار استمرارًا لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعة للمجموعة سواء شركة ڤاليو أو شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» أو شركة إي اف چي للحلول التمويلية في عمليات ترتيب الديون من سوق رأس المال المصري. 

وأضاف العيوطي أن نجاح هذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق إصدار وترتيب الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة لتحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص المنتجات الاستثمارية في المنطقة.

هيرميس،فيتو 

 


تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، وبقيمة 159.2 مليون جنيه لصالح شركة «قسطلي»، إلى جانب إصدار سندات توريق لصالح «الشركة المصرية للتمويل العقاري» بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 953.1 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.

 

وتولت إي إف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

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