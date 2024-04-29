تنفيذى الشرقية: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد القيامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ خطة تأمين جميع الكنائس بدائرة المحافظة قبل وأثناء وبعد احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

تكثيف الحملات الدورية والدوريات الراكبة

شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الإنضباط المروري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية، وممثلًا عن مكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

Advertisements

التكليف بتكثيف اعمال النظافة بعد الاحتفالات وقبلها

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس وبجميع شوارع المدن والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والإهتمام الكامل بنظافة البيئة والتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم افتراش بضاعتهم علي الطريق والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

مراقبة الزراعة الشديدة لعدم التعدى فى عطلة عيد القيامة وشم النسيم

كما شدد على المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الزراعية بتكثيف عمل اللجان المكلفة بالمرور الدوري على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة وخاصه في أيام الأجازات والأعياد لرصد أي تعديات مخالفة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.

توجية وكيل وزارة الصحة بالمرور على محلات بيع السلع

أكد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري وجهاز شئون البيئة بالمحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظًا على أرواح المواطنين ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مدير مستشفي التأمين الصحي والأحرار التعليمي برفع درجة الإستعداد القصوي بالمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وتجهيز غرف العمليات والطوارئ لاستقبال اي حالات أو حوادث طرق قد تطرأ خلال فترة الإحتفالات والأعياد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ