محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

العقيد محسن القلش مدير ادارة مباحث التموين

كما حضر الاجتماع الذى ترأسه المحافظ، اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، وممثلين عن إدارتي المرور والحماية المدنية، ومكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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تهنئة الرئيس بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء

بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري الـ 42 لعيد تحرير سيناء وذكرى عيد العمال والذي يوافق الأول من مايو من كل عام داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء حيث قدم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدا أن وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه تمثل الضمان الأساسي للتغلب على التحديات والصعاب التي تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والسلم والسلام.

متابعة المشروعات التنموية والخدمية

كما هنأ المحافظ الأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق لتوليهما مهام مناصبهما الجديد، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقرى ومراكز ومدن المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار

وخلال الاجتماع حرص محافظ الشرقية على تكريم الدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمنحه شهادة تقدير وذلك للفوز بجائزة المستشفي السعودي الألماني الصحية لأفضل مشروع لتحسين تجربة المريض والتي أقيمت تحت رعاية وزارة الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية للتدريب كأول مركز تخصصي لعلاج مرضي السكر يقدم خدمة طبية فريدة ومتكاملة على مستوى الجمهورية كما كرم محافظ الشرقية (3) من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري حيث كرم عادل محمد أبو الغيط بإدارة الموارد البشرية وجمال عنتر إبراهيم بإدارة الموارد البشرية وناصف موسي السيد والذى كان يعمل بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة

التكريم ترسيخا لقواعد الوفاء والعرفان بالجميل

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة كما أعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمه اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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