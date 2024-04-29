الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

محافظ الشرقية يترأس
محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة-فيتو

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ  والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

العقيد محسن القلش مدير ادارة مباحث التموين 

 كما حضر الاجتماع الذى ترأسه المحافظ، اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، وممثلين عن إدارتي المرور والحماية المدنية، ومكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

Advertisements

تهنئة الرئيس بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء

بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري الـ 42 لعيد تحرير سيناء وذكرى عيد العمال والذي يوافق الأول من مايو من كل عام داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء حيث قدم  التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدا أن وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه تمثل الضمان الأساسي للتغلب على التحديات والصعاب التي تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والسلم والسلام.

متابعة المشروعات التنموية والخدمية 

كما هنأ المحافظ الأستاذ شعبان أبو الفتوح  رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق لتوليهما مهام مناصبهما الجديد، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقرى ومراكز ومدن المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار 

وخلال الاجتماع حرص محافظ الشرقية على تكريم الدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمنحه شهادة تقدير وذلك للفوز بجائزة المستشفي السعودي الألماني الصحية لأفضل مشروع لتحسين تجربة المريض والتي أقيمت تحت رعاية وزارة الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية للتدريب كأول مركز تخصصي لعلاج مرضي السكر يقدم خدمة طبية فريدة ومتكاملة على مستوى الجمهورية كما كرم محافظ الشرقية (3) من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري حيث كرم عادل محمد أبو الغيط  بإدارة الموارد البشرية وجمال عنتر إبراهيم بإدارة الموارد البشرية وناصف موسي السيد والذى كان يعمل بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024

التكريم ترسيخا لقواعد الوفاء والعرفان بالجميل 

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة كما أعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمه اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المجلس التنفيذي للمحافظة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذى المحافظة الموضوعات التى تعود بالنفع محافظة الشرقية الدكتور أحمد عبدالمعطى

مواد متعلقة

تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 م

تنفيذي الشرقية يستعد لتوفير السلع بأسعار مخفضة في شهر رمضان
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

براءة مرتضى منصور من سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

ساويرس يكشف أعظم أفلام السينما في العالم وأقرب الفنانين العالميين لشخصيته

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

نعمت شفيق تحث الطلاب المعتصمين في جامعة كولومبيا على التفرق طوعا

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

منوعات

المزيد

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads