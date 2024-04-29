الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خط سير بعثة الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

تغادر عصر اليوم الإثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة كوماسي الغانية، عائدة إلى القاهرة، بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

ووفر مجلس إدارة نادي الزمالك طائرة خاصة لنقل الفريق مباشرة من القاهرة إلى كوماسي ثم العودة مرة أخرى، لتسهيل مهمة الأبيض، حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في رحلة السفر.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على ستاد القاهرة.

Advertisements

ادارة نادي الزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعثة الزمالك نهائي الكونفدرالية مجلس إدارة نادي الزمالك مباراة الذهاب

مواد متعلقة

الفيفا يخطر الزمالك بقرار جديد بشأن وقف القيد

الزمالك يصرف مكافأة خاصة للاعبين بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

براءة مرتضى منصور من سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

ساويرس يكشف أعظم أفلام السينما في العالم وأقرب الفنانين العالميين لشخصيته

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

نعمت شفيق تحث الطلاب المعتصمين في جامعة كولومبيا على التفرق طوعا

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

منوعات

المزيد

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads