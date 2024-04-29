5 تشابهات بين مسلسل لعبة حب و«الثمن»

مسلسل لعبة حب، يعد مسلسل لعبة حب من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليا، ولكن المتابع له قد يلاحظ وجود بعض التشابهات بينه وبين مسلسل الثمن الذي عرض العام الماضي وكان من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم الفنان باسل خياط.

ومن أبرز هذه التشابهات:

المسلسلين تم اقتباس قصتهما وأحداثها من مسلسلات تركية فمسلسل الثمن مقتبس من مسلسل ويبقى الحب أما مسلسل لعبة حب فمقابل من مسلسل حب للإيجار.

في العملين تعمل البطلة مع البطل في شركة واحدة يملكها البطل، ففي مسلسل الثمن تعمل سارة مع زين في مكتبه للهندسة بينما تعمل سما مع مالك بمسلسل لعبة حب في شركة الأخير المتخصصة في تصميم الأحذية النسائية.

وفي مسلسل الثمن تبدأ سارة العمل مع زين بكذبة حيث أخبرته أنها غير متزوجة واكتشف الحقيقة فيما بعد، بينما تبدأ سما أيضا في لعبة حب عملها بكذبة كبيرة وهي لم تعمل كمساعدة من قبل وليست لديها أي خبرة في العمل ولكن فريدة لقنتها كل شيء.

في المسلسلين البطل ناجح في عمله و"تقيل" لا يقع في الحب بسهولة ولكنه بالتأكيد يقع في غرام البطلة دون أن يظهر ذلك بسهولة في البداية

في مسلسلي الثمن ولعبة حب يقع صديق البطل المقرب وشريكه بالعمل في غرام البطلة فيقع كرم في غرام سارة بمسلسل الثمن بينما يقع رامي في غرام سما بلعبة حب.

مسلسل لعبة حب الحلقة 14

أحرج مالك مساعدته سما حينما حاولت الاحتفال بعيد ميلاده عن طريق إحضار كعكة صغيرة بها شمعة وتساءل عن ما تحاول فعله معه.

ويشعر مالك خلال مسلسل لعبة حب الحلقة 14 بالغيرة بعد شكه في وجود علاقة تجمع سما برامي، واستند في شكوكه على وجود حميمية في علاقة رامي وسما ووجود سلوكيات منهما تدل على وجود مساحة ود.

وتقرر فريدة مواجهة سلطان بخيانته كما تخبر فريدة صديقها داني بتفاصيل علاقة سلطان بستيفاني فيقرر طرد الأخيرة من الشركة، كما تهدد فريدة العارضة ستيفاني إن حاولت الاقتراب مجددا من زوجها.

مسلسل لعبة حب الحلقة 13

وشهدت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 13 توتر سما بسبب عدم معرفتها ما إذا أخبرت مالك بخطة فريدة أم لا ولكنه يخبرها أنها لم تخبره شيء فشعرت بالراحة وطلب منها الذهاب إلى منزلها لتحصل على قسط من الراحة وهناك تقابل بين التي تخبرها بوضعها مع زيد وعبدو، كما أنها تقابل الأخير الذي يخبرها بما حدث مع لين.

وخلال الحلقة يخرج رامي وسيرين ومالك سويا وتعلن سيرين عن خطتها لعيد ميلاد مالك وبعد رحيلها يكشف رامي عن تغير تام في وجهة نظره تجاه سيرين، بينما يلاحظ مالك وجود أسورة في يد رامي تشبه تلك التي كانت في يد سما في أحد الأيام، فيبدأ في التساؤل بينه وبين نفسه ويشعر بالحيرة.

وخلال الحلقة تقرر سيرين الذهاب إلى منزل فريدة وهناك تكشف لها عن صور زوجها سلطان مع موديل تدعى ستيفاني وتهددها بالفضيحة، وترغب فريدة في الهجوم عليها ولكن سيتي تمنعها.

عدد حلقات مسلسل لعبة حب

ويتساءل محبو المسلسل عن عدد حلقاته، ومسلسل لعبة حب ينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من أكثر من ٣٠ حلقة ولكن منصة شاهد لم تكشف بعد عن العدد المحدد لحلقات مسلسل لعبة حب واكتفت في التعليقات بالتأكيد على أن المسلسل مكون من أكثر من ٣٠ حلقة.

أبطال مسلسل لعبة حب

ومسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

والمسلسل التركي حب للإيجار كان قد عرض في ٢٠١٥ وكان مكونًا من ٦٩ حلقة، وكان من بطولة إلتشين سانجو وباريش أردوتش.

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