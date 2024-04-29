الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سامح شكري: لن تستمر فكرة المقاومة والسلاح حال تطبيق حل الدولتين

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي إذا طبق حل الدولتين لن تستمر فكرة المقاومة والسلاح. 

جلسة نقاشية رفيعة المستوى

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الإثنين، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول الأوضاع الچيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة وزيري خارجية الأردن والسعودية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. 

هدنة بين إسرائيل وحماس

وأضاف شكري "متفائلون تجاه التوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس". 

وركز، أنه يجب أن نضع حدا للأزمة الجارية في قطاع غزة من أجل حل القضية الفلسطينية.

Advertisements

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن المجتمع الدولي يرفض الحل العسكري في رفح الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة تجنب كارثة إنسانية بحق المدنيين والنازحين.

 حل القضية الفلسطينية 

وأوضح، أنه لا بد من حل القضية الفلسطينية ووقف بوابة العنف التي استمرت لـ 70 عاما، هناك آليات وأدوات فاعلة يمكن أن نستخدمها.

وتابع: يجب العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث إننا نعمل على تحقيق حل الدولتين ووقف التصعيد في المنطقة.

هدنة في قطاع غزة

وأوضح وزير الخارجية، أن هناك مقترحا مطروحا على الطاولة بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة وعلى الجانبين دراسته.

تعزيز العلاقات الاستثمارية، تفاصيل لقاء سامح شكري بوزير خارجية سريلانكا بالرياض

سامح شكري يلتقي وزير خارجية النرويج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سامح شكري حل الدولتين المقاومة والسلاح السعودية الأردن الشرق الأوسط إسرائيل وحماس الحل العسكري في رفح

مواد متعلقة

غزة وهجمات إيران والحوثيين، أبرز تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض

بلينكن يطالب حماس بسرعة تحديد موقفها من مقترحات هدنة غزة

السيسي يؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات.. والانخراط الجاد في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

براءة مرتضى منصور من سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

ساويرس يكشف أعظم أفلام السينما في العالم وأقرب الفنانين العالميين لشخصيته

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

نعمت شفيق تحث الطلاب المعتصمين في جامعة كولومبيا على التفرق طوعا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

منوعات

المزيد

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads