سامح شكري: لن تستمر فكرة المقاومة والسلاح حال تطبيق حل الدولتين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي إذا طبق حل الدولتين لن تستمر فكرة المقاومة والسلاح.

جلسة نقاشية رفيعة المستوى

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الإثنين، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول الأوضاع الچيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة وزيري خارجية الأردن والسعودية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.

هدنة بين إسرائيل وحماس

وأضاف شكري "متفائلون تجاه التوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس".

وركز، أنه يجب أن نضع حدا للأزمة الجارية في قطاع غزة من أجل حل القضية الفلسطينية.

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وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن المجتمع الدولي يرفض الحل العسكري في رفح الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة تجنب كارثة إنسانية بحق المدنيين والنازحين.

حل القضية الفلسطينية

وأوضح، أنه لا بد من حل القضية الفلسطينية ووقف بوابة العنف التي استمرت لـ 70 عاما، هناك آليات وأدوات فاعلة يمكن أن نستخدمها.

وتابع: يجب العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث إننا نعمل على تحقيق حل الدولتين ووقف التصعيد في المنطقة.

هدنة في قطاع غزة

وأوضح وزير الخارجية، أن هناك مقترحا مطروحا على الطاولة بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة وعلى الجانبين دراسته.